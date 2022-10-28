17:30 28.10.2022 (обновлено: 17:34 28.10.2022)
Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров
Закупочная цена российского газа для Молдавии снизится до 821 доллара за тысячу кубометров
© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В октябре республика закупала газ по 1031 доллар за тысячу кубометров.
Вчера, 10:31Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровамиЖители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.
"ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО "Молдовагаз" 821 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.
По его словам, в зависимости от температуры воздуха, потребление в ноябре находится на уровне 115-120 миллионов кубометров. В таком случае, 41 миллион кубометров, необходимых "Термоэлектрике" и некоторым промышленным предприятиям замещаются мазутом, а оставшиеся 77 покроют поставки от ПАО "Газпром" (54 миллионов кубометров) и закупки на свободном рынке и/или у госпредприятия Energocom (23 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".