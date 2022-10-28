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Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров - РИА Новости, 28.10.2022
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Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров
Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров - РИА Новости, 28.10.2022
Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров
Закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре, сообщил глава... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:30
2022-10-28T17:34
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
в мире
природный газ
россия
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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.В октябре республика закупала газ по 1031 доллар за тысячу кубометров."ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО "Молдовагаз" 821 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, в зависимости от температуры воздуха, потребление в ноябре находится на уровне 115-120 миллионов кубометров. В таком случае, 41 миллион кубометров, необходимых "Термоэлектрике" и некоторым промышленным предприятиям замещаются мазутом, а оставшиеся 77 покроют поставки от ПАО "Газпром" (54 миллионов кубометров) и закупки на свободном рынке и/или у госпредприятия Energocom (23 миллионов кубометров).Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
https://ria.ru/20221028/drova-1827422668.html
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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, в мире, природный газ, россия
Экономика, Молдавия, Молдовагаз, Газпром, В мире, Природный газ, Россия
17:30 28.10.2022 (обновлено: 17:34 28.10.2022)
 
Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров

Закупочная цена российского газа для Молдавии снизится до 821 доллара за тысячу кубометров

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
В октябре республика закупала газ по 1031 доллар за тысячу кубометров.
Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Вчера, 10:31
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"ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО "Молдовагаз" 821 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.
По его словам, в зависимости от температуры воздуха, потребление в ноябре находится на уровне 115-120 миллионов кубометров. В таком случае, 41 миллион кубометров, необходимых "Термоэлектрике" и некоторым промышленным предприятиям замещаются мазутом, а оставшиеся 77 покроют поставки от ПАО "Газпром" (54 миллионов кубометров) и закупки на свободном рынке и/или у госпредприятия Energocom (23 миллионов кубометров).
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".
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