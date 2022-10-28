https://ria.ru/20221028/gaz-1827606080.html

Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров

Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров - РИА Новости, 28.10.2022

Цена российского газа для Молдавии составит 821 доллар за тысячу кубометров

Закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре, сообщил глава... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:30

2022-10-28T17:30

2022-10-28T17:34

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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Закупочная цена на российский газ для Молдавии в ноябре составит 821 доллар за тысячу кубометров, что на 210 долларов меньше, чем в октябре, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.В октябре республика закупала газ по 1031 доллар за тысячу кубометров."ПАО "Газпром" подтвердил ноябрьские объемы поставок природного газа в Республику Молдова из расчета 5,7 миллионов кубометров в сутки. Предварительная стоимость энергоносителя составит для АО "Молдовагаз" 821 долларов США за тысячу кубометров", - написал Чебан в Telegram-канале.По его словам, в зависимости от температуры воздуха, потребление в ноябре находится на уровне 115-120 миллионов кубометров. В таком случае, 41 миллион кубометров, необходимых "Термоэлектрике" и некоторым промышленным предприятиям замещаются мазутом, а оставшиеся 77 покроют поставки от ПАО "Газпром" (54 миллионов кубометров) и закупки на свободном рынке и/или у госпредприятия Energocom (23 миллионов кубометров).Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз".

https://ria.ru/20221028/drova-1827422668.html

https://ria.ru/20221027/elektroenergiya-1827373667.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, в мире, природный газ, россия