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В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом - РИА Новости, 28.10.2022
В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
Пять человек, в том числе трое маленьких детей, пострадали при отравлении угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:58
2022-10-28T10:58
2022-10-28T10:58
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое маленьких детей, пострадали при отравлении угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.Инцидент произошел 28 октября в доме №29 по улице Дворовой."По предварительной информации, от отравления угарным газом пострадали пять человек, в том числе трое малолетних детей. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Дети госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования.
https://ria.ru/20221028/stambul-1827428715.html
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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
В Нижнем Новгороде на улице Дворовой трое детей и двое взрослых отравились угарным газом