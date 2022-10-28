https://ria.ru/20221028/gaz-1827429354.html

В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом - РИА Новости, 28.10.2022

В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом

Пять человек, в том числе трое маленьких детей, пострадали при отравлении угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:58

2022-10-28T10:58

2022-10-28T10:58

происшествия

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое маленьких детей, пострадали при отравлении угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.Инцидент произошел 28 октября в доме №29 по улице Дворовой."По предварительной информации, от отравления угарным газом пострадали пять человек, в том числе трое малолетних детей. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Дети госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования.

https://ria.ru/20221028/stambul-1827428715.html

https://ria.ru/20221028/pozhar-1827424624.html

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происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия