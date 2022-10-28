Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/gaz-1827429354.html
В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом - РИА Новости, 28.10.2022
В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом
Пять человек, в том числе трое маленьких детей, пострадали при отравлении угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T10:58
2022-10-28T10:58
происшествия
нижний новгород
нижегородская область
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое маленьких детей, пострадали при отравлении угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.Инцидент произошел 28 октября в доме №29 по улице Дворовой."По предварительной информации, от отравления угарным газом пострадали пять человек, в том числе трое малолетних детей. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Дети госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования.
https://ria.ru/20221028/stambul-1827428715.html
https://ria.ru/20221028/pozhar-1827424624.html
нижний новгород
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_a6272b03414be7ebdbcfc2859f107bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, нижегородская область, россия
Происшествия, Нижний Новгород, Нижегородская область, Россия
10:58 28.10.2022
 
В Нижнем Новгороде трое детей и двое взрослых отравились угарным газом

В Нижнем Новгороде на улице Дворовой трое детей и двое взрослых отравились угарным газом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое маленьких детей, пострадали при отравлении угарным газом в Нижнем Новгороде, сообщает прокуратура Нижегородской области.
Инцидент произошел 28 октября в доме №29 по улице Дворовой.
Скорая помощь на улице Стамбула - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:56
В Стамбуле прогремел взрыв, есть пострадавшие
"По предварительной информации, от отравления угарным газом пострадали пять человек, в том числе трое малолетних детей. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Дети госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Прокуратура организовала проверку, по итогам которой будет дана оценка соблюдению законодательства уполномоченными службами при обслуживании газового оборудования.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 10:37
В Ярославле при пожаре в общежитии погиб человек
 
ПроисшествияНижний НовгородНижегородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала