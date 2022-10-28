https://ria.ru/20221028/g20-1827391925.html
Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20
Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20 - РИА Новости, 28.10.2022
Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20
США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:06
2022-10-28T02:06
2022-10-28T02:25
сша
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большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
джо байден
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Поэтому, по его словам, Байден не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20.Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на прямых переговорах Москвы и Киева. "Если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с правительством Украины", - сказал он.
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сша, россия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, джо байден, энтони блинкен
США, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, Джо Байден, Энтони Блинкен
02:06 28.10.2022 (обновлено: 02:25 28.10.2022)
Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20
Блинкен: США не считают, что контакты с Россией были бы содержательными на саммите G20