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Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20 - РИА Новости, 28.10.2022
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Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20
Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20 - РИА Новости, 28.10.2022
Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20
США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:06
2022-10-28T02:25
сша
россия
большая двадцатка
саммит g20
владимир путин
джо байден
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Поэтому, по его словам, Байден не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20.Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на прямых переговорах Москвы и Киева. "Если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с правительством Украины", - сказал он.
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сша, россия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, джо байден, энтони блинкен
США, Россия, Большая двадцатка, Саммит G20, Владимир Путин, Джо Байден, Энтони Блинкен
02:06 28.10.2022 (обновлено: 02:25 28.10.2022)
 
Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20

Блинкен: США не считают, что контакты с Россией были бы содержательными на саммите G20

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Если бы было место для содержательной дипломатии, мы бы пошли на это. Но мы такого не видим", - сказал Блинкен в интервью канадской корпорации CBC.
Поэтому, по его словам, Байден не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20.
Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на прямых переговорах Москвы и Киева. "Если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с правительством Украины", - сказал он.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 22:13
Белый дом заявил, что не пытается избежать встречи Байдена и Путина на G20
 
СШАРоссияБольшая двадцаткаСаммит G20Владимир ПутинДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
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