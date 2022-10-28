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Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20

Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20 - РИА Новости, 28.10.2022

Блинкен прокомментировал возможность встречи Байдена и Путина на G20

США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:06

2022-10-28T02:06

2022-10-28T02:25

сша

россия

большая двадцатка

саммит g20

владимир путин

джо байден

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США не считают, что контакты с РФ были бы содержательными, поэтому не планируют встречу лидеров Джо Байдена и Владимира Путина на саммите G20, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.Поэтому, по его словам, Байден не планирует встречаться с российским коллегой на саммите G20.Блинкен заявил, что ситуация вокруг Украины должна разрешиться на прямых переговорах Москвы и Киева. "Если Россия хочет переговоров и серьезна об этом, она должна разговаривать с правительством Украины", - сказал он.

https://ria.ru/20221019/vstrecha-1825236274.html

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сша, россия, большая двадцатка, саммит g20, владимир путин, джо байден, энтони блинкен