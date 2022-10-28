https://ria.ru/20221028/fantastika-1827502081.html
Телек назвал своего фаворита в шоу "Фантастика"
Телек назвал своего фаворита в шоу "Фантастика" - РИА Новости, 28.10.2022
Телек назвал своего фаворита в шоу "Фантастика"
Один из членов жюри шоу "Фантастика" на Первом канале – виртуальный Телек назвал РИА Новости своего фаворита в программе. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:50
2022-10-28T15:50
2022-10-28T15:50
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Один из членов жюри шоу "Фантастика" на Первом канале – виртуальный Телек назвал РИА Новости своего фаворита в программе. Кроме того, он рассказал, на что обращает внимание, чтобы разгадать участника. "Я анализирую весь спектр выступления: исполнение песни, сам номер, движения на сцене, общение с жюри. Ведь самое главное понять, как артист будет смотреться внутри моих коллег – то есть, во всех телеках страны! – отметил виртуальный член жюри. В шоу "Фантастика" участвуют две группы исполнителей: известные певцы и начинающие артисты. Главная фишка программы – все они скрыты за виртуальными аватарами, которые и выступают на сцене. Каждую программу члены жюри выставляют баллы всем участникам. Тот, кто набрал минимальное число голосов, выбывает из шоу, но при условии, что арбитры угадают, кто за аватаром – известный певец или начинающий. Ранее стало известно, что из шоу "Маска. Танцы" выбыла Анастасия Волочкова. Она описала свои ощущения от костюма совы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
первый канал (телеканал)
Шоубиз, Первый канал (телеканал)
Телек назвал своего фаворита в шоу "Фантастика"
Виртуальный член жюри шоу "Фантастика" Телек назвал своего фаворита
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Один из членов жюри шоу "Фантастика" на Первом канале – виртуальный Телек назвал РИА Новости своего фаворита в программе.
"Почти каждый артист заставляет мои резисторы разгораться от напряжения. Уж очень у нас крутые участники. Кот мне очень нравится! И Миранда, и Няш, и Сталкер. Если бы все зависело от моего мнения, думаю, что в финале обязательно оказалась бы Роза Марковна Кляк. И даже думаю, что она бы и победила", – сказал Телек.
Кроме того, он рассказал, на что обращает внимание, чтобы разгадать участника.
"Я анализирую весь спектр выступления: исполнение песни, сам номер, движения на сцене, общение с жюри. Ведь самое главное понять, как артист будет смотреться внутри моих коллег – то есть, во всех телеках страны! – отметил виртуальный член жюри.
В шоу "Фантастика" участвуют две группы исполнителей: известные певцы и начинающие артисты. Главная фишка программы – все они скрыты за виртуальными аватарами, которые и выступают на сцене. Каждую программу члены жюри выставляют баллы всем участникам. Тот, кто набрал минимальное число голосов, выбывает из шоу, но при условии, что арбитры угадают, кто за аватаром – известный певец или начинающий.
Ранее стало известно, что из шоу "Маска. Танцы" выбыла Анастасия Волочкова. Она описала
свои ощущения от костюма совы.