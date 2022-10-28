https://ria.ru/20221028/evrosoyuz-1827458010.html

Эксперт назвал встречу Макрона и Шольца холодной и предрек развал Евросоюза

Эксперт назвал встречу Макрона и Шольца холодной и предрек развал Евросоюза - РИА Новости, 28.10.2022

Эксперт назвал встречу Макрона и Шольца холодной и предрек развал Евросоюза

Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца была холодной, несмотря на то что в пресс-релизе ее назвали "дружеской и... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:29

2022-10-28T12:29

2022-10-28T12:36

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БРЮССЕЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Встреча президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца была холодной, несмотря на то что в пресс-релизе ее назвали "дружеской и конструктивной", это свидетельствует о развале Евросоюза, считает французский политолог Пьер-Антуан Плаквент.В среду Шольц прибыл в Париж для переговоров с Макроном. Пресс-конференцию глав государств по итогам встречи отменили по причине нехватки времени канцлера Шольца, который после Парижа спешил в Афины."После Брексита холодная встреча… между канцлером (ФРГ) Шольцем и президентом (Франции) Макроном является еще одним свидетельством того, что Европейский союз разваливается. Историческое партнерство "франко-германской пары" после Второй мировой войны, начатое Де Голлем и Аденауэром как движущая сила европейского строительства, летит под откос", - сказал Плаквент РИА Новости.По мнению эксперта, список разногласий между двумя странами с каждой встречей лишь растет, при этом главы государств даже не постарались свести их к минимуму на встрече в Париже, отменив совместную пресс-конференцию по итогам встречи, которую оба лидера рассматривали как "очень конструктивную". Более того, встреча "священного" франко-германского совета министров также была перенесена, подчеркнул политолог.По словам эксперта, никто не поддерживает Макрона в его желании развивать "гипотетическую европейскую державу", президентом которой он себя видит в будущем. При этом, как отметил Плаквент, сославшись на слова де Голля, немцы предали идею о "европейской альтернативе" и с 1945 года остаются в "глобалистских рамках под американским покровительством", применяя большое количество директив Вашингтона. Франция в настоящий момент остается политической силой Европы, в то время как Германия является ее экономической силой и имеет гораздо больший вес в ЕС, заключил эксперт.Франко-германский союз в последний раз имел шанс стать "надежным проектом", когда президентом Франции был Жак Ширак, а канцлером Германии Герхард Шрёдер, тогда в основе союза лежала ось Париж-Берлин-Москва, считает Плаквент. Однако, как отметил политолог, эта мечта была разбита после последнего знака французской независимости, когда президент Ширак отказался вступить в американскую коалицию во второй иракской войне."Макрон делает прямо противоположное действиям де Голля, предлагая Германии разделить место Франции в Совете Безопасности ООН. Кризис на Украине еще больше способствует появлению трещин в сложившемся международном порядке: Европа разваливается, это выгодно России и Китаю и идеально для США, которые таким образом постепенно ликвидируют потенциальную мощь Европы и ее статус мешающего экономического конкурента", - пояснил эксперт.По мнению Плаквента, Шольц выступает за экономическую экспансию на восток до Балкан, таким образом пытаясь забыть "слепоту Берлина" по отношению к России, в то время как Макрон по-прежнему призывает к усилению европейской интеграции. Однако ЕС с 36 членами в будущем, при условии, что все кандидаты ЕС, включая Украину, будут интегрированы, будет представлять собой "идеальную какофонию", политически очень слабую, где Германия будет играть ведущую роль, а Франция отойдет на второй план, считает эксперт."Это идеальный расклад для США, чье господство над союзниками по НАТО усилится, а стратегическая экономическая мощь подтвердится. Потенциальная европейская экономическая мощь также уничтожается благодаря "зеленой утопии", которую Европейская комиссия навязывает совершенно тоталитарным способом. Немецкие проекты "Energiewende" ("энергетической революции") не работают. Они приносят реальную экономику в жертву на алтарь экологии, и Европа становится своего рода социальной лабораторией, какой может быть Калифорния. Но их утопия быстро столкнется с реальностью, и это не обойдется без ущерба для европейцев", - заключил Плаквент.По сообщению газеты Welt, отношения между Францией и Германией находятся на низшей точке. Издание полагает, что споры между сторонами могут привести к концу идиллии и разрыву отношений. Наиболее спорные темы касаются предельной цены на газ, к конфликту также привело нежелание Шольца поддержать идею Макрона о европейском суверенитете и общей обороне, так же как и переговоры французского лидера за спиной у своего немецкого коллеги о строительстве газопровода между Барселоной и Каркасоном.

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https://ria.ru/20221025/es-1826690329.html

https://ria.ru/20221024/diplomatiya-1826242846.html

https://ria.ru/20221015/sholts-1824308874.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, франция, европа, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз, нато, санкции в отношении россии