Рейтинг@Mail.ru
Европейское общество расколото из-за отношения к России, заявили в Венгрии - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/evropa-1827406213.html
Европейское общество расколото из-за отношения к России, заявили в Венгрии
Европейское общество расколото из-за отношения к России, заявили в Венгрии - РИА Новости, 28.10.2022
Европейское общество расколото из-за отношения к России, заявили в Венгрии
Общества европейских стран расколоты в своем отношении к России, многие просто не понимают, что происходит, заявил РИА Новости венгерский журналист, член... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:30
2022-10-28T08:30
в мире
россия
европа
венгрия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Общества европейских стран расколоты в своем отношении к России, многие просто не понимают, что происходит, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении США и Европы и готова развивать отношения с "коллективным Западом", опираясь на дружественно настроенное население этих стран."Нужно продолжать говорить, что Россия не против европейцев и не враг, потому что Европа расколота. Не говорим об элитах, особенно западных, они антироссийские и всё, точка. Но в обществах не так. В Венгрии половина на половину, это у нас внутриполитический вопрос. Кто за (премьера Венгрии Виктора - ред.) Орбана - тот и за (президента РФ Владимира) Путина... Даже в западноевропейских странах общество не антироссийски думает", - сказал венгерский эксперт.Он отметил, что многие находятся под влиянием антироссийской прессы, а многие просто не понимают, что происходит."Конечно, умы размыты, потому что пресса антироссийская. Но надо много сообщений посылать в Европу, что Россия не враг. Многие просто не знают, что происходит, другие знают, но они антироссийские. Многие понимают все через западную призму, не только в связи с Россией, но и с Китаем, арабскими странами", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20221027/gaz-1827218459.html
россия
европа
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, европа, венгрия, владимир путин
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Владимир Путин
08:30 28.10.2022
 
Европейское общество расколото из-за отношения к России, заявили в Венгрии

Венгерский журналист Штир: общества европейских стран расколоты из-за отношения к России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Общества европейских стран расколоты в своем отношении к России, многие просто не понимают, что происходит, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении США и Европы и готова развивать отношения с "коллективным Западом", опираясь на дружественно настроенное население этих стран.
"Нужно продолжать говорить, что Россия не против европейцев и не враг, потому что Европа расколота. Не говорим об элитах, особенно западных, они антироссийские и всё, точка. Но в обществах не так. В Венгрии половина на половину, это у нас внутриполитический вопрос. Кто за (премьера Венгрии Виктора - ред.) Орбана - тот и за (президента РФ Владимира) Путина... Даже в западноевропейских странах общество не антироссийски думает", - сказал венгерский эксперт.
Он отметил, что многие находятся под влиянием антироссийской прессы, а многие просто не понимают, что происходит.
"Конечно, умы размыты, потому что пресса антироссийская. Но надо много сообщений посылать в Европу, что Россия не враг. Многие просто не знают, что происходит, другие знают, но они антироссийские. Многие понимают все через западную призму, не только в связи с Россией, но и с Китаем, арабскими странами", - добавил эксперт.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 15:28
Австрия и Венгрия считают, что ЕС не может ограничить цены на газ из России
 
В миреРоссияЕвропаВенгрияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала