https://ria.ru/20221028/evropa-1827406213.html

Европейское общество расколото из-за отношения к России, заявили в Венгрии

Европейское общество расколото из-за отношения к России, заявили в Венгрии - РИА Новости, 28.10.2022

Европейское общество расколото из-за отношения к России, заявили в Венгрии

Общества европейских стран расколоты в своем отношении к России, многие просто не понимают, что происходит, заявил РИА Новости венгерский журналист, член... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:30

2022-10-28T08:30

2022-10-28T08:30

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россия

европа

венгрия

владимир путин

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Общества европейских стран расколоты в своем отношении к России, многие просто не понимают, что происходит, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на заседании клуба "Валдай", заявил, что Россия никогда не имела никаких злобных намерений в отношении США и Европы и готова развивать отношения с "коллективным Западом", опираясь на дружественно настроенное население этих стран."Нужно продолжать говорить, что Россия не против европейцев и не враг, потому что Европа расколота. Не говорим об элитах, особенно западных, они антироссийские и всё, точка. Но в обществах не так. В Венгрии половина на половину, это у нас внутриполитический вопрос. Кто за (премьера Венгрии Виктора - ред.) Орбана - тот и за (президента РФ Владимира) Путина... Даже в западноевропейских странах общество не антироссийски думает", - сказал венгерский эксперт.Он отметил, что многие находятся под влиянием антироссийской прессы, а многие просто не понимают, что происходит."Конечно, умы размыты, потому что пресса антироссийская. Но надо много сообщений посылать в Европу, что Россия не враг. Многие просто не знают, что происходит, другие знают, но они антироссийские. Многие понимают все через западную призму, не только в связи с Россией, но и с Китаем, арабскими странами", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20221027/gaz-1827218459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, европа, венгрия, владимир путин