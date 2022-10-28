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Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами

Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами - РИА Новости, 28.10.2022

Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами

Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.

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молдавия

кишинев

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Беспрецедентное подорожание энергоносителей, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента) привели к массовым антиправительственным митингам в стране. Оппозиция обвинила власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров. Беспрецедентное подорожание энергоносителей, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента) привели к массовым антиправительственным митингам в стране. Оппозиция обвинила власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ. 2022-10-28T10:31 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, молдавия, кишинев, видео