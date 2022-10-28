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Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами - РИА Новости, 28.10.2022
Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.
2022-10-28T10:31
2022-10-28T10:31
2022-10-28T10:31
видео
молдавия
кишинев
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Беспрецедентное подорожание энергоносителей, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента) привели к массовым антиправительственным митингам в стране. Оппозиция обвинила власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
молдавия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.
Беспрецедентное подорожание энергоносителей, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента) привели к массовым антиправительственным митингам в стране. Оппозиция обвинила власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
2022-10-28T10:31
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, молдавия, кишинев, видео
Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.
2022-10-28T10:31
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PT1M32S
Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.