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Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами - РИА Новости, 28.10.2022
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Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами - РИА Новости, 28.10.2022
Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.
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видео
молдавия
кишинев
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Беспрецедентное подорожание энергоносителей, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента) привели к массовым антиправительственным митингам в стране. Оппозиция обвинила власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
молдавия
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РИА Новости
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Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров. Беспрецедентное подорожание энергоносителей, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента) привели к массовым антиправительственным митингам в стране. Оппозиция обвинила власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
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видео, молдавия, кишинев, видео
Видео, Молдавия, Кишинев
Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами
Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.
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10:31 28.10.2022
 

Топливный кризис в Молдавии: жители страны запасаются дровами

Читать ria.ru в
Жители Молдавии активно запасаются дровами, поскольку цены на газ стремительно растут. На рынке в Кишиневе дрова с прошлого года подорожали вдвое, но альтернативы нет, отмечают покупатели. Некоторые используют для обогрева своих домов "Ленинградскую систему" (трубопроводы): она не требует много дров.
Беспрецедентное подорожание энергоносителей, падение уровня жизни и рекордная инфляция (33,5 процента) привели к массовым антиправительственным митингам в стране. Оппозиция обвинила власти в неспособности справиться с кризисом, политическом давлении на оппонентов и нежелании договориться с Россией о более выгодных ценах на газ.
 
ВидеоМолдавияКишинев
 
 
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