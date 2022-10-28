https://ria.ru/20221028/dostup-1827658956.html
ООН призвала страны обеспечить доступ на рынки для российских удобрений
ООН призвала страны обеспечить доступ на рынки для российских удобрений - РИА Новости, 28.10.2022
ООН призвала страны обеспечить доступ на рынки для российских удобрений
ООН призывает страны обеспечить доступ для российских удобрений на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:46
2022-10-28T19:46
2022-10-28T20:01
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ООН, 28 окт – РИА Новости. ООН призывает страны обеспечить доступ для российских удобрений на мировые рынки, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Ранее МИД РФ сообщил, что большая часть - 80% удобрений, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, - заблокированы на складах в Латвии, остальные - в портах Эстонии, Бельгии и Нидерландов."И генсек ООН, генсек ЮНКТАД и другие проводят огромное время, занимаясь вопросом снятия барьеров, которые могут существовать. У нас остается маленькое окно возможностей в том, что касается посевной. И нам нужно обеспечить, что удобрения попадут туда, куда требуется", - указал он.
https://ria.ru/20221027/udobreniya-1827366039.html
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оон, в мире, стефан дюжаррик, россия, латвия, эстония
ООН, В мире, Стефан Дюжаррик, Россия, Латвия, Эстония
19:46 28.10.2022 (обновлено: 20:01 28.10.2022)
ООН призвала страны обеспечить доступ на рынки для российских удобрений
Дюжаррик: ООН призвала страны обеспечить доступ на рынки для российских удобрений