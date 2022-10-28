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На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/donetsk-1827612901.html
На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО
На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО - РИА Новости, 28.10.2022
На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО
Следователи Следственного комитета Российской Федерации первыми прибыли на место обстрела со стороны украинских боевиков здания института прикладной математики... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:48
2022-10-28T17:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации первыми прибыли на место обстрела со стороны украинских боевиков здания института прикладной математики и механики в Донецке, обнаружена часть ракеты РСЗО, передает корреспондент РИА Новости.Следственно-оперативная группа первой прибыла на место обстрела. Следователи произвели осмотр помещений и зафиксировали повреждения. В ходе осмотра был обнаружен фрагмент предположительно ракеты РСЗО. Кроме того, был проведен опрос свидетелей. Фрагмент боеприпаса будет отправлен на экспертизу, сообщил корреспондент РИА Новости.
донецк
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происшествия, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
17:48 28.10.2022 (обновлено: 17:49 28.10.2022)
 
На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО

Следователи СК обнаружили часть ракеты РСЗО на месте обстрела ВСУ института в Донецке

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России в Донецке
Сотрудник Следственного комитета России в Донецке - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
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Сотрудник Следственного комитета России в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации первыми прибыли на место обстрела со стороны украинских боевиков здания института прикладной математики и механики в Донецке, обнаружена часть ракеты РСЗО, передает корреспондент РИА Новости.
Следственно-оперативная группа первой прибыла на место обстрела. Следователи произвели осмотр помещений и зафиксировали повреждения. В ходе осмотра был обнаружен фрагмент предположительно ракеты РСЗО. Кроме того, был проведен опрос свидетелей. Фрагмент боеприпаса будет отправлен на экспертизу, сообщил корреспондент РИА Новости.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:59Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.10.2022
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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