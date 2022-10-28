https://ria.ru/20221028/donetsk-1827612901.html

На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО

На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО - РИА Новости, 28.10.2022

На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО

Следователи Следственного комитета Российской Федерации первыми прибыли на место обстрела со стороны украинских боевиков здания института прикладной математики... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:48

2022-10-28T17:48

2022-10-28T17:49

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

следственный комитет россии (ск рф)

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ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации первыми прибыли на место обстрела со стороны украинских боевиков здания института прикладной математики и механики в Донецке, обнаружена часть ракеты РСЗО, передает корреспондент РИА Новости.Следственно-оперативная группа первой прибыла на место обстрела. Следователи произвели осмотр помещений и зафиксировали повреждения. В ходе осмотра был обнаружен фрагмент предположительно ракеты РСЗО. Кроме того, был проведен опрос свидетелей. Фрагмент боеприпаса будет отправлен на экспертизу, сообщил корреспондент РИА Новости.

донецк

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, следственный комитет россии (ск рф)