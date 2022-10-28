https://ria.ru/20221028/donetsk-1827612901.html
На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО
На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО - РИА Новости, 28.10.2022
На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО
Следователи Следственного комитета Российской Федерации первыми прибыли на место обстрела со стороны украинских боевиков здания института прикладной математики... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:48
2022-10-28T17:48
2022-10-28T17:49
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
следственный комитет россии (ск рф)
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ДОНЕЦК, 28 окт – РИА Новости. Следователи Следственного комитета Российской Федерации первыми прибыли на место обстрела со стороны украинских боевиков здания института прикладной математики и механики в Донецке, обнаружена часть ракеты РСЗО, передает корреспондент РИА Новости.Следственно-оперативная группа первой прибыла на место обстрела. Следователи произвели осмотр помещений и зафиксировали повреждения. В ходе осмотра был обнаружен фрагмент предположительно ракеты РСЗО. Кроме того, был проведен опрос свидетелей. Фрагмент боеприпаса будет отправлен на экспертизу, сообщил корреспондент РИА Новости.
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Следственный комитет России (СК РФ)
17:48 28.10.2022 (обновлено: 17:49 28.10.2022)
На месте обстрела института в Донецке обнаружили часть ракеты РСЗО
Следователи СК обнаружили часть ракеты РСЗО на месте обстрела ВСУ института в Донецке