https://ria.ru/20221028/donetsk-1827528543.html
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска обстреляли центр Донецка - РИА Новости, 28.10.2022
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:41
2022-10-28T14:41
2022-10-28T15:04
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по центральному Ворошиловскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.27 - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Ворошиловский район), выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
14:41 28.10.2022 (обновлено: 15:04 28.10.2022)
Украинские войска обстреляли центр Донецка
Представительство ДНР: ВСУ выпустили три снаряда натовского калибра по центру Донецка