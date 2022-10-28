https://ria.ru/20221028/donetsk-1827418757.html

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 18 снарядов

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 18 снарядов - РИА Новости, 28.10.2022

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 18 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 18 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:09

2022-10-28T10:09

2022-10-28T10:11

специальная военная операция на украине

донецк

макеевка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 18 снарядов, в том числе калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 09.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.11 мск украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, в 9.32 мск по Червоногвардейскому району Макеевки - три снаряда калибром 155 миллиметров.Кроме того, в 9.46 мск украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка и Червоногвардейскому району Макеевки еще по три снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221027/donbass-1827098378.html

https://ria.ru/20221028/donbass-1827408318.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия