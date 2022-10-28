09:03 28.10.2022 (обновлено: 09:26 28.10.2022)
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ за 18 минут выпустили по трем районам Донецка еще 13 снарядов
Осколки украинских снарядов в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за несколько минут выпустили по трем районам Донецка 13 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:36 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 08:40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Спустя несколько минут появилось сообщение о новом обстреле Донецка.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.54 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский, Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.