https://ria.ru/20221028/donetsk-1827409432.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 28.10.2022

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска за несколько минут выпустили по трем районам Донецка 13 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T09:03

2022-10-28T09:03

2022-10-28T09:26

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Украинские войска за несколько минут выпустили по трем районам Донецка 13 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 08:36 - н.п. Нетайлово – г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм; 08:40 - н.п. Красногоровка – г. Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Спустя несколько минут появилось сообщение о новом обстреле Донецка."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 08.54 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Кировский, Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства ДНР.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика