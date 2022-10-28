08:52 28.10.2022 (обновлено: 09:20 28.10.2022)
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают Донецк, выпушено уже более 20 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, ведомство зафиксировало обстрелы:
- —07:55 — населенный пункт Орловка — Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров;
- —08:20 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров;
- —08:36 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров;
- —08:40 — населенный пункт — Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра;
- —08:54 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Кировский, Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, утренним обстрелам со стороны украинских войск дважды подверглась Ясиноватая — по городу выпустили в общей сложности восемь снарядов калибра 152 миллиметра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Австралия и Канада поставили Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777 такого калибра. ВСУ постоянно обстреливают из них города Донбасса. Также киевскому режиму передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.