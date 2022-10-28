https://ria.ru/20221028/donetsk-1827408433.html

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.10.2022

Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Украинские войска с утра обстреливают Донецк, выпушено уже более 20 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:52

2022-10-28T08:52

2022-10-28T09:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

киев

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происшествия

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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают Донецк, выпушено уже более 20 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, ведомство зафиксировало обстрелы:Кроме того, утренним обстрелам со стороны украинских войск дважды подверглась Ясиноватая — по городу выпустили в общей сложности восемь снарядов калибра 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Австралия и Канада поставили Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777 такого калибра. ВСУ постоянно обстреливают из них города Донбасса. Также киевскому режиму передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20221027/dnr-1827131461.html

https://ria.ru/20221028/svo-1827399687.html

донецк

донецкая народная республика

киев

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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато, происшествия