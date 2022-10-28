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Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/donetsk-1827408433.html
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку - РИА Новости, 28.10.2022
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку
Украинские войска с утра обстреливают Донецк, выпушено уже более 20 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:52
2022-10-28T09:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
киев
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают Донецк, выпушено уже более 20 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Так, ведомство зафиксировало обстрелы:Кроме того, утренним обстрелам со стороны украинских войск дважды подверглась Ясиноватая — по городу выпустили в общей сложности восемь снарядов калибра 152 миллиметра.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Австралия и Канада поставили Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777 такого калибра. ВСУ постоянно обстреливают из них города Донбасса. Также киевскому режиму передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20221027/dnr-1827131461.html
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донецк
донецкая народная республика
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донецк, донецкая народная республика, киев, сцкк, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Киев, СЦКК, НАТО, Происшествия
08:52 28.10.2022 (обновлено: 09:20 28.10.2022)
 
Украинские войска выпустили более 20 снарядов по Донецку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили более 20 снарядов по Донецку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки ракеты, обнаруженные в центре Донецка после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 окт — РИА Новости. Украинские войска с утра обстреливают Донецк, выпушено уже более 20 снарядов, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Так, ведомство зафиксировало обстрелы:
  • 07:55 — населенный пункт Орловка — Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров;
  • 08:20 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров;
  • 08:36 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров;
  • 08:40 — населенный пункт — Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 152 миллиметра;
  • 08:54 — населенный пункт Нетайлово — Донецк (Кировский, Куйбышевский и Киевский районы): выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров.
Кроме того, утренним обстрелам со стороны украинских войск дважды подверглась Ясиноватая — по городу выпустили в общей сложности восемь снарядов калибра 152 миллиметра.
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 11:39Специальная военная операция на Украине
ВСУ за сутки потеряли до 50 человек, два БПЛА и технику, сообщила НМ ДНР
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерию калибра 155 миллиметров применяют страны НАТО. США, Австралия и Канада поставили Киеву более ста дальнобойных гаубиц M-777 такого калибра. ВСУ постоянно обстреливают из них города Донбасса. Также киевскому режиму передали немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские CAESAR, использующие снаряды калибра 155 миллиметров.
Осколки снарядов крупного калибра - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 06:35Специальная военная операция на Украине
ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Первомайску, заявили в ЛНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаКиевСЦККНАТОПроисшествия
 
 
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