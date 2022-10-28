https://ria.ru/20221028/dom-1827589151.html

В Австралии женщина незаконно поселилась в доме многодетной семьи

В Австралии женщина незаконно поселилась в доме многодетной семьи - РИА Новости, 28.10.2022

В Австралии женщина незаконно поселилась в доме многодетной семьи

Сиднейская семья вернулась из отпуска домой и обнаружила, что там живет незнакомка, которая носит их одежду, ест их еду и катается на их машине, сообщает портал РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:57

2022-10-28T16:57

2022-10-28T16:57

сидней

происшествия

австралия

в мире

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сиднейская семья вернулась из отпуска домой и обнаружила, что там живет незнакомка, которая носит их одежду, ест их еду и катается на их машине, сообщает портал News.com.au в пятницу.По данным портала, местные жители прозвали преступницу "Златовлаской", что является отсылкой к популярной сказке "Златовласка и три медведя" ("Маша и три медведя" в русской версии).По данным полиции Сиднея, на прошлой неделе женщина взломала замок дома, принадлежащего многодетной семье. Преступница жила там шесть дней - готовила еду, носила одежду и даже разбила машину семьи потерпевших.Домовладельцы обнаружили "Златовласку", когда вернулись из семейного отпуска в четверг. Как сообщается, потерпевшие застали женщину сидящей на диване за просмотром телевизора.Полиция обвинила 34-летнюю женщину во взломе, проникновении, краже имущества, а также в угоне транспортного средства.

https://ria.ru/20221028/ubiytsa-1827532481.html

https://ria.ru/20221028/rabochie-1827531473.html

сидней

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сидней, происшествия, австралия, в мире