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В Австралии женщина незаконно поселилась в доме многодетной семьи
В Австралии женщина незаконно поселилась в доме многодетной семьи - РИА Новости, 28.10.2022
В Австралии женщина незаконно поселилась в доме многодетной семьи
Сиднейская семья вернулась из отпуска домой и обнаружила, что там живет незнакомка, которая носит их одежду, ест их еду и катается на их машине, сообщает портал РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:57
2022-10-28T16:57
2022-10-28T16:57
сидней
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австралия
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Сиднейская семья вернулась из отпуска домой и обнаружила, что там живет незнакомка, которая носит их одежду, ест их еду и катается на их машине, сообщает портал News.com.au в пятницу.По данным портала, местные жители прозвали преступницу "Златовлаской", что является отсылкой к популярной сказке "Златовласка и три медведя" ("Маша и три медведя" в русской версии).По данным полиции Сиднея, на прошлой неделе женщина взломала замок дома, принадлежащего многодетной семье. Преступница жила там шесть дней - готовила еду, носила одежду и даже разбила машину семьи потерпевших.Домовладельцы обнаружили "Златовласку", когда вернулись из семейного отпуска в четверг. Как сообщается, потерпевшие застали женщину сидящей на диване за просмотром телевизора.Полиция обвинила 34-летнюю женщину во взломе, проникновении, краже имущества, а также в угоне транспортного средства.
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сидней, происшествия, австралия, в мире
Сидней, Происшествия, Австралия, В мире
В Австралии женщина незаконно поселилась в доме многодетной семьи
В Сиднее женщина незаконно проникла в дом многодетной семьи и жила там шесть дней