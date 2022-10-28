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В США рассказали, какая судьба ждет доллар - РИА Новости, 28.10.2022
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В США рассказали, какая судьба ждет доллар
В США рассказали, какая судьба ждет доллар - РИА Новости, 28.10.2022
В США рассказали, какая судьба ждет доллар
Доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США, заявил в колонке для The National Interest старший... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:52
2022-10-28T18:09
в мире
цены на нефть
владимир путин
россия
сша
китай
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США, заявил в колонке для The National Interest старший научный сотрудник Кристиан Уитон."Доминирование доллара США находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой", — написал автор.Как отметил специалист, Китай предпринимает шаги, чтобы оградить себя от риска финансовых санкций, подобных тем, что Вашингтон ввел против России, "включая беспрецедентную экспроприацию иностранных резервов Москвы".Так, Пекин уже сократил свои запасы американских облигаций, несмотря на постоянное накопление долларов в результате несбалансированной торговли.Он также указал, что некоторые российские банки теперь могут переводить средства и выдавать кредиты в юанях вне западного механизма SWIFT, используемого большинством банков.Автор привел в пример Саудовскую Аравию, которая рассматривает возможность принимать оплату за нефть из Китая в юанях вместо долларов. "Это очень маленькое начало, но вполне возможно, что появится больше альтернатив всем международным финансовым операциям через доллар, что приведет к снижению спроса на него в мире", — подытожил Уитон.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создают недружественные государства. Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.
https://ria.ru/20221027/valyuta-1827141188.html
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в мире, цены на нефть, владимир путин, россия, сша, китай
В мире, Цены на нефть, Владимир Путин, Россия, США, Китай
17:52 28.10.2022 (обновлено: 18:09 28.10.2022)
 
В США рассказали, какая судьба ждет доллар

NI: антироссийские санкции поставили под угрозу доминирование доллара

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Доминирование доллара в мире будет слабеть, поскольку все больше стран выражают недовольство влиянием США, заявил в колонке для The National Interest старший научный сотрудник Кристиан Уитон.
"Доминирование доллара США находится под вопросом в долгосрочной перспективе. Не только правительствам Ирана и Северной Кореи, но и России, Китаю, Саудовской Аравии и некоторым другим странам не нравится власть, которую Вашингтон имеет благодаря обладанию высшей резервной валютой", — написал автор.
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Как отметил специалист, Китай предпринимает шаги, чтобы оградить себя от риска финансовых санкций, подобных тем, что Вашингтон ввел против России, "включая беспрецедентную экспроприацию иностранных резервов Москвы".
Так, Пекин уже сократил свои запасы американских облигаций, несмотря на постоянное накопление долларов в результате несбалансированной торговли.

"Такие крупные страны, как Бразилия, Индия, Индонезия и страны Персидского залива, отказались присоединиться к экономическим санкциям Вашингтона и будут открыты для валютной системы, менее зависимой от доллара", — подчеркнул Уитон.

Он также указал, что некоторые российские банки теперь могут переводить средства и выдавать кредиты в юанях вне западного механизма SWIFT, используемого большинством банков.
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Автор привел в пример Саудовскую Аравию, которая рассматривает возможность принимать оплату за нефть из Китая в юанях вместо долларов.
"Это очень маленькое начало, но вполне возможно, что появится больше альтернатив всем международным финансовым операциям через доллар, что приведет к снижению спроса на него в мире", — подытожил Уитон.
После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель западных стран — ухудшить жизнь миллионов людей. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Россия решит все проблемы, которые ей создают недружественные государства. Между тем на Западе не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны, бьют по западным странам и их надо отменить.
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