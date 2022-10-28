https://ria.ru/20221028/dokumenty-1827444217.html
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот - РИА Новости, 28.10.2022
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот
Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить в регионе электронный документооборот, сообщил замглавы министерства цифрового развития и массовых... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:51
2022-10-28T11:51
2022-10-28T11:51
херсонская область
технологии
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить в регионе электронный документооборот, сообщил замглавы министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир."В планах у министерства было внедрение электронного документооборота. Сейчас это задача №1, поскольку сотрудники всех остальных ведомств перешли на удаленную работу. Нужно, чтобы не нарушались сроки прохождения межведомственных документов и не было потерь при переезде этих самых документов", - приводятся слова Шпира в Telegram-канале министерства.Он отметил, что в условиях сегодняшнего вывоза населения правобережья региона автоматизированное удаленное рабочее место как никогда актуально. "Важно как можно быстрее внедрить систему электронного документооборота и доступа к другим государственным сервисам (облаку, видеозвонкам, календарям, планировщикам задач и т.д.)", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220706/yazyk-1800719047.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , технологии
Херсонская область , Технологии
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот
Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить электронный документооборот
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить в регионе электронный документооборот, сообщил замглавы министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир.
"В планах у министерства было внедрение электронного документооборота. Сейчас это задача №1, поскольку сотрудники всех остальных ведомств перешли на удаленную работу. Нужно, чтобы не нарушались сроки прохождения межведомственных документов и не было потерь при переезде этих самых документов", - приводятся слова Шпира в Telegram-канале министерства.
Он отметил, что в условиях сегодняшнего вывоза населения правобережья региона автоматизированное удаленное рабочее место как никогда актуально. "Важно как можно быстрее внедрить систему электронного документооборота и доступа к другим государственным сервисам (облаку, видеозвонкам, календарям, планировщикам задач и т.д.)", - подчеркнул министр.