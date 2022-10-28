https://ria.ru/20221028/dokumenty-1827444217.html

Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот

Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот - РИА Новости, 28.10.2022

Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот

Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить в регионе электронный документооборот, сообщил замглавы министерства цифрового развития и массовых... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:51

2022-10-28T11:51

2022-10-28T11:51

херсонская область

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить в регионе электронный документооборот, сообщил замглавы министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир."В планах у министерства было внедрение электронного документооборота. Сейчас это задача №1, поскольку сотрудники всех остальных ведомств перешли на удаленную работу. Нужно, чтобы не нарушались сроки прохождения межведомственных документов и не было потерь при переезде этих самых документов", - приводятся слова Шпира в Telegram-канале министерства.Он отметил, что в условиях сегодняшнего вывоза населения правобережья региона автоматизированное удаленное рабочее место как никогда актуально. "Важно как можно быстрее внедрить систему электронного документооборота и доступа к другим государственным сервисам (облаку, видеозвонкам, календарям, планировщикам задач и т.д.)", - подчеркнул министр.

https://ria.ru/20220706/yazyk-1800719047.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , технологии