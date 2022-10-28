Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/dokumenty-1827444217.html
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот - РИА Новости, 28.10.2022
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот
Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить в регионе электронный документооборот, сообщил замглавы министерства цифрового развития и массовых... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:51
2022-10-28T11:51
херсонская область
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить в регионе электронный документооборот, сообщил замглавы министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир."В планах у министерства было внедрение электронного документооборота. Сейчас это задача №1, поскольку сотрудники всех остальных ведомств перешли на удаленную работу. Нужно, чтобы не нарушались сроки прохождения межведомственных документов и не было потерь при переезде этих самых документов", - приводятся слова Шпира в Telegram-канале министерства.Он отметил, что в условиях сегодняшнего вывоза населения правобережья региона автоматизированное удаленное рабочее место как никогда актуально. "Важно как можно быстрее внедрить систему электронного документооборота и доступа к другим государственным сервисам (облаку, видеозвонкам, календарям, планировщикам задач и т.д.)", - подчеркнул министр.
https://ria.ru/20220706/yazyk-1800719047.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , технологии
Херсонская область , Технологии
11:51 28.10.2022
 
Власти Херсонской области намерены внедрить электронный документооборот

Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить электронный документооборот

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Власти Херсонской области намерены как можно скорее внедрить в регионе электронный документооборот, сообщил замглавы министерства цифрового развития и массовых коммуникаций Херсонской области Михаил Шпир.
"В планах у министерства было внедрение электронного документооборота. Сейчас это задача №1, поскольку сотрудники всех остальных ведомств перешли на удаленную работу. Нужно, чтобы не нарушались сроки прохождения межведомственных документов и не было потерь при переезде этих самых документов", - приводятся слова Шпира в Telegram-канале министерства.
Он отметил, что в условиях сегодняшнего вывоза населения правобережья региона автоматизированное удаленное рабочее место как никогда актуально. "Важно как можно быстрее внедрить систему электронного документооборота и доступа к другим государственным сервисам (облаку, видеозвонкам, календарям, планировщикам задач и т.д.)", - подчеркнул министр.
Российский военнослужащий на блокпосту на въезде в населенный пункт в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.07.2022
6 июля, 16:12
Документооборот в Харьковской области будут вести на русском языке
 
Херсонская областьТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала