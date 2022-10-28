https://ria.ru/20221028/doetsk-1827592132.html
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.10.2022
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск
Мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, он доставлен в больницу, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:00
2022-10-28T17:00
2022-10-28T17:00
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, он доставлен в больницу, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрела Киевского района пострадал мужчина 1977 года рождения. С минно-взрывной травмой и контузией доставлен в неврологическое отделение городской больницы №20", - написал мэр в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
https://ria.ru/20221028/makeevka-1827473873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Кулемзин сообщил о ранении мужчины при обстреле ВСУ Киевского района Донецка