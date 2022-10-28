https://ria.ru/20221028/doetsk-1827592132.html

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 28.10.2022

В Донецке мужчина пострадал при обстреле со стороны украинских войск

Мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, он доставлен в больницу, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:00

2022-10-28T17:00

2022-10-28T17:00

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецк

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 28 окт - РИА Новости. Мужчина пострадал при обстреле Киевского района Донецка украинскими войсками, он доставлен в больницу, сообщил в пятницу мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин."По поступившей информации, в результате обстрела Киевского района пострадал мужчина 1977 года рождения. С минно-взрывной травмой и контузией доставлен в неврологическое отделение городской больницы №20", - написал мэр в своем Telegram-канале.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20221028/makeevka-1827473873.html

донецк

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины