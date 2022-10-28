https://ria.ru/20221028/dnepropetrovsk-1827405368.html

В Днепропетровской области тысячи семей остались без электричества

В Днепропетровской области тысячи семей остались без электричества - РИА Новости, 28.10.2022

В Днепропетровской области тысячи семей остались без электричества

В Днепропетровской области Украины из-за ударов нарушена работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, без электричества остались около тысячи... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T08:23

2022-10-28T08:23

2022-10-28T08:23

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

валентин резниченко

вооруженные силы рф

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:222:2500:1628_1920x0_80_0_0_037e2a9adb1706bff7d01b6efc5e01f1.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины из-за ударов нарушена работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, без электричества остались около тысячи семей, сообщил глава Днепропетровской областной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.Он отметил, что под удары попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины."В Никополе …оборванные линии электропередач. В Красногригорьевской общине изуродованы электросети. Без электричества почти 1000 семей", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.По его словам, энергетики уже приступили к восстановлению.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, днепропетровская область, валентин резниченко, вооруженные силы рф, украина