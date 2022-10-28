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В Днепропетровской области тысячи семей остались без электричества - РИА Новости, 28.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/dnepropetrovsk-1827405368.html
В Днепропетровской области тысячи семей остались без электричества
В Днепропетровской области тысячи семей остались без электричества - РИА Новости, 28.10.2022
В Днепропетровской области тысячи семей остались без электричества
В Днепропетровской области Украины из-за ударов нарушена работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, без электричества остались около тысячи... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:23
2022-10-28T08:23
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
валентин резниченко
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины из-за ударов нарушена работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, без электричества остались около тысячи семей, сообщил глава Днепропетровской областной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.Он отметил, что под удары попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины."В Никополе …оборванные линии электропередач. В Красногригорьевской общине изуродованы электросети. Без электричества почти 1000 семей", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.По его словам, энергетики уже приступили к восстановлению.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822952807.html
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в мире, днепропетровская область, валентин резниченко, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Валентин Резниченко, Вооруженные силы РФ, Украина
08:23 28.10.2022
 
В Днепропетровской области тысячи семей остались без электричества

Глава ОВА Резниченко сообщил о повреждении электросетей в Днепропетровской области

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. В Днепропетровской области Украины из-за ударов нарушена работа электросетей Никополя и Красногригорьевской общины, без электричества остались около тысячи семей, сообщил глава Днепропетровской областной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
Он отметил, что под удары попали Никопольская, Марганецкая и Красногригорьевская общины.
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"В Никополе …оборванные линии электропередач. В Красногригорьевской общине изуродованы электросети. Без электричества почти 1000 семей", - написал Резниченко в своем Telegram-канале.
По его словам, энергетики уже приступили к восстановлению.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества. Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьВалентин РезниченкоВооруженные силы РФУкраина
 
 
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