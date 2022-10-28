https://ria.ru/20221028/devushka-1827675107.html

Погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов, сообщили СМИ

Погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022

Погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов, сообщили СМИ

Иранка 16 лет Сарина Саэди погибла в четверг в своем городе Сенендедж, в провинции Курдистан, где ранее погибла Махса Амини, ставшая предлогом массовых... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T21:39

2022-10-28T21:39

2022-10-28T21:57

иран

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Иранка 16 лет Сарина Саэди погибла в четверг в своем городе Сенендедж, в провинции Курдистан, где ранее погибла Махса Амини, ставшая предлогом массовых беспорядков в стране, передает агентство Fars."Сарина Саэди, молодая девушка 16 лет, из города Сенендедж, вчера погибла в своей квартире. Родители девушки в надежде оживить своего ребенка отправили ее в местную больницу", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, антииранские группы, разжигающие беспорядки в стране, на данный момент массово публикуют фейковые сообщения о связи смерти Саэди с беспорядками в стране.На этот счет агентство привело комментарий мэра города Сенендедж. По его словам, первые медицинские исследования показали, что иранка скончалась от случайной либо намеренной передозировки наркотиками.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html

https://ria.ru/20221007/amini-1822247533.html

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иран, в мире, курдистан (иран), тегеран (город)