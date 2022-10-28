Рейтинг@Mail.ru
Погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/devushka-1827675107.html
Погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов, сообщили СМИ
Погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.10.2022
Погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов, сообщили СМИ
Иранка 16 лет Сарина Саэди погибла в четверг в своем городе Сенендедж, в провинции Курдистан, где ранее погибла Махса Амини, ставшая предлогом массовых... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T21:39
2022-10-28T21:57
иран
в мире
курдистан (иран)
тегеран (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Иранка 16 лет Сарина Саэди погибла в четверг в своем городе Сенендедж, в провинции Курдистан, где ранее погибла Махса Амини, ставшая предлогом массовых беспорядков в стране, передает агентство Fars."Сарина Саэди, молодая девушка 16 лет, из города Сенендедж, вчера погибла в своей квартире. Родители девушки в надежде оживить своего ребенка отправили ее в местную больницу", - говорится в сообщении.Как отмечает агентство, антииранские группы, разжигающие беспорядки в стране, на данный момент массово публикуют фейковые сообщения о связи смерти Саэди с беспорядками в стране.На этот счет агентство привело комментарий мэра города Сенендедж. По его словам, первые медицинские исследования показали, что иранка скончалась от случайной либо намеренной передозировки наркотиками.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221025/terrorizm-1826443856.html
https://ria.ru/20221007/amini-1822247533.html
иран
курдистан (иран)
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, в мире, курдистан (иран), тегеран (город)
Иран, В мире, Курдистан (Иран), Тегеран (город)
21:39 28.10.2022 (обновлено: 21:57 28.10.2022)
 
Погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов, сообщили СМИ

Агентство Fars: погибшая иранка Саэди может стать поводом для новых протестов

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Иранка 16 лет Сарина Саэди погибла в четверг в своем городе Сенендедж, в провинции Курдистан, где ранее погибла Махса Амини, ставшая предлогом массовых беспорядков в стране, передает агентство Fars.
"Сарина Саэди, молодая девушка 16 лет, из города Сенендедж, вчера погибла в своей квартире. Родители девушки в надежде оживить своего ребенка отправили ее в местную больницу", - говорится в сообщении.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 10:15
Президент Ирана обвинил США в информационном терроризме
Как отмечает агентство, антииранские группы, разжигающие беспорядки в стране, на данный момент массово публикуют фейковые сообщения о связи смерти Саэди с беспорядками в стране.
На этот счет агентство привело комментарий мэра города Сенендедж. По его словам, первые медицинские исследования показали, что иранка скончалась от случайной либо намеренной передозировки наркотиками.
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 15:07
В Иране опубликовали отчет о причине смерти Махсы Амини
 
ИранВ миреКурдистан (Иран)Тегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала