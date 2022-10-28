https://ria.ru/20221028/deti-1827685820.html

Школы должны воспитать готовых к защите Родины детей, следует из ФООП

Школы должны воспитать готовых к защите Родины детей, следует из ФООП - РИА Новости, 28.10.2022

Школы должны воспитать готовых к защите Родины детей, следует из ФООП

Российские школы должны будут воспитать высоконравственную личность, обладающую актуальными знаниями, а также готовую защищать Родину, следует из проекта... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:15

2022-10-28T23:15

2022-10-28T23:15

общество

россия

госдума рф

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Российские школы должны будут воспитать высоконравственную личность, обладающую актуальными знаниями, а также готовую защищать Родину, следует из проекта федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) начального общего образования."Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины", - говорится в документе.Кроме того, школы должны будут воспитать уважающего духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности человека."Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших", - добавляется в документе.Ранее депутаты Госдумы и сенаторы внесли в нижнюю палату законопроект, предусматривающий введение единых федеральных основных общеобразовательных программ для школ, которые будут разрабатываться и утверждаться Минпросвещения, а также введение госзаказа на разработку учебников, который также будет осуществлять Минпросвещения. Минпросвещения России опубликовало проекты ФООП в пятницу.

https://ria.ru/20221020/lgbt-1825450144.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, госдума рф