Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября
Суд приступит к делу устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева 9 ноября
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана. Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Верховный суд Татарстана начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, 9 ноября, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Процесс по делу Галявиева назначен на 9 ноября", - сказал собеседник агентства.
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Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Галявиев обвиняется в убийстве, покушении на убийство, незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконных изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств и уничтожении или повреждении имущества.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Экспертиза нашла Галявиева вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Юноша находится в СИЗО, ему грозит пожизненный срок заключения.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.