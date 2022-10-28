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Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября - РИА Новости, 28.10.2022
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Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября
Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября - РИА Новости, 28.10.2022
Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября
Верховный суд Татарстана начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, 9 ноября, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:18
2022-10-28T13:18
казань
генеральная прокуратура рф
ильназ галявиев
происшествия
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КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Верховный суд Татарстана начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, 9 ноября, сообщил РИА Новости представитель суда."Процесс по делу Галявиева назначен на 9 ноября", - сказал собеседник агентства.Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Галявиев обвиняется в убийстве, покушении на убийство, незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконных изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств и уничтожении или повреждении имущества.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".Экспертиза нашла Галявиева вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Юноша находится в СИЗО, ему грозит пожизненный срок заключения.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html
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казань, генеральная прокуратура рф, ильназ галявиев, происшествия
Казань, Генеральная прокуратура РФ, Ильназ Галявиев, Происшествия
13:18 28.10.2022
 
Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября

Суд приступит к делу устроившего стрельбу в казанской гимназии Галявиева 9 ноября

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана
Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая 2021 года стрельбу в казанской гимназии №175 и обвиняемый в убийстве 9 человек, в зале Верховного суда Татарстана. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Верховный суд Татарстана начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, 9 ноября, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Процесс по делу Галявиева назначен на 9 ноября", - сказал собеседник агентства.
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Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Галявиев обвиняется в убийстве, покушении на убийство, незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконных изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств и уничтожении или повреждении имущества.
По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".
Экспертиза нашла Галявиева вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Юноша находится в СИЗО, ему грозит пожизненный срок заключения.
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.
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КазаньГенеральная прокуратура РФИльназ ГалявиевПроисшествия
 
 
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