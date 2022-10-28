https://ria.ru/20221028/delo-1827481274.html

Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября

Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября - РИА Новости, 28.10.2022

Суд приступит к делу устроившего стрельбу в гимназии Галявиева 9 ноября

Верховный суд Татарстана начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, 9 ноября, сообщил РИА... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:18

2022-10-28T13:18

2022-10-28T13:18

казань

генеральная прокуратура рф

ильназ галявиев

происшествия

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КАЗАНЬ, 28 окт - РИА Новости. Верховный суд Татарстана начнет рассматривать уголовное дело в отношении Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, 9 ноября, сообщил РИА Новости представитель суда."Процесс по делу Галявиева назначен на 9 ноября", - сказал собеседник агентства.Ранее Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Галявиев обвиняется в убийстве, покушении на убийство, незаконных приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконном изготовлении взрывчатых веществ, незаконных изготовлении, переделке или ремонте взрывных устройств и уничтожении или повреждении имущества.По версии следствия, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении".Экспертиза нашла Галявиева вменяемым, вину он признал полностью, в содеянном раскаялся. Юноша находится в СИЗО, ему грозит пожизненный срок заключения.В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

https://ria.ru/20220926/strelba-1819466614.html

https://ria.ru/20220706/ataki-1800647913.html

казань

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

казань, генеральная прокуратура рф, ильназ галявиев, происшествия