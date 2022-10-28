https://ria.ru/20221028/dela-1827537706.html

ЛНР возбудила более 1400 уголовных дел против украинских военных

ЛНР возбудила более 1400 уголовных дел против украинских военных - РИА Новости, 28.10.2022

ЛНР возбудила более 1400 уголовных дел против украинских военных

Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала года возбудила более 1,4 тысячи уголовных дел против украинских силовиков, сообщила журналистам в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:07

2022-10-28T15:07

2022-10-28T15:07

луганская народная республика

украина

россия

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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала года возбудила более 1,4 тысячи уголовных дел против украинских силовиков, сообщила журналистам в пятницу прокурор отдела взаимодействия со СМИ ведомства Елена Гусак."По фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны, геноцида, а также по иным фактам противоправных действий со стороны военнослужащих вооруженных формирований Украины. За период 2022 года следователями <…> возбуждено 1430 уголовных дел", - заявила Гусак.

https://ria.ru/20221028/svo-1827386791.html

луганская народная республика

украина

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луганская народная республика, украина, россия