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ЛНР возбудила более 1400 уголовных дел против украинских военных - РИА Новости, 28.10.2022
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ЛНР возбудила более 1400 уголовных дел против украинских военных
ЛНР возбудила более 1400 уголовных дел против украинских военных - РИА Новости, 28.10.2022
ЛНР возбудила более 1400 уголовных дел против украинских военных
Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала года возбудила более 1,4 тысячи уголовных дел против украинских силовиков, сообщила журналистам в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:07
2022-10-28T15:07
луганская народная республика
украина
россия
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала года возбудила более 1,4 тысячи уголовных дел против украинских силовиков, сообщила журналистам в пятницу прокурор отдела взаимодействия со СМИ ведомства Елена Гусак."По фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны, геноцида, а также по иным фактам противоправных действий со стороны военнослужащих вооруженных формирований Украины. За период 2022 года следователями &lt;…&gt; возбуждено 1430 уголовных дел", - заявила Гусак.
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луганская народная республика, украина, россия
Луганская Народная Республика, Украина, Россия
15:07 28.10.2022
 
ЛНР возбудила более 1400 уголовных дел против украинских военных

Прокурор Гусак: с начала года ЛНР возбудила 1430 уголовных дел против украинских военных

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЛУГАНСК, 28 окт - РИА Новости. Прокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) с начала года возбудила более 1,4 тысячи уголовных дел против украинских силовиков, сообщила журналистам в пятницу прокурор отдела взаимодействия со СМИ ведомства Елена Гусак.
"По фактам применения запрещенных средств и методов ведения войны, геноцида, а также по иным фактам противоправных действий со стороны военнослужащих вооруженных формирований Украины. За период 2022 года следователями <…> возбуждено 1430 уголовных дел", - заявила Гусак.
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