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Инфекционист предупредил о возможных всплесках COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022
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Инфекционист предупредил о возможных всплесках COVID-19
Инфекционист предупредил о возможных всплесках COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022
Инфекционист предупредил о возможных всплесках COVID-19
Пандемия коронавируса, вероятно, подходит к концу, какие-то всплески заболеваемости еще возможны, но анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее и РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T03:37
2022-10-28T03:38
общество
здоровье - общество
владимир никифоров
россия
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
здоровье
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса, вероятно, подходит к концу, какие-то всплески заболеваемости еще возможны, но анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее и ниже предыдущей, заявил РИА Новости заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.Он отметил, что прогнозы по ситуации с коронавирусом делать очень сложно, также пока рано судить и о том, как поведет себя новый вариант "омикрона" "цербер". Предположительно, он не будет вызывать более тяжелое течение болезни и не станет причиной какой-то катастрофы, уточнил специалист.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
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общество, здоровье - общество, владимир никифоров, россия, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, здоровье
Общество, Здоровье - Общество, Владимир Никифоров, Россия, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус в России, Здоровье
03:37 28.10.2022 (обновлено: 03:38 28.10.2022)
 
Инфекционист предупредил о возможных всплесках COVID-19

Профессор Никифоров: пандемия COVID подходит к концу, но всплески болезни еще возможны

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкМедицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи
Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник у одного из автомобилей скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса, вероятно, подходит к концу, какие-то всплески заболеваемости еще возможны, но анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее и ниже предыдущей, заявил РИА Новости заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.
"Я думаю, что да, пандемия подходит к концу, возможно, еще будут какие-то коротенькие всплески, но все вместе идет к затуханию, каждая волна слабее и ниже предыдущей по тяжести и по количеству заболевших", - сказал Никифоров.
Он отметил, что прогнозы по ситуации с коронавирусом делать очень сложно, также пока рано судить и о том, как поведет себя новый вариант "омикрона" "цербер". Предположительно, он не будет вызывать более тяжелое течение болезни и не станет причиной какой-то катастрофы, уточнил специалист.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоВладимир НикифоровРоссияРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииЗдоровье
 
 
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