https://ria.ru/20221028/covid-1827394553.html

Инфекционист предупредил о возможных всплесках COVID-19

Инфекционист предупредил о возможных всплесках COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2022

Инфекционист предупредил о возможных всплесках COVID-19

Пандемия коронавируса, вероятно, подходит к концу, какие-то всплески заболеваемости еще возможны, но анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее и РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T03:37

2022-10-28T03:37

2022-10-28T03:38

общество

здоровье - общество

владимир никифоров

россия

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

здоровье

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пандемия коронавируса, вероятно, подходит к концу, какие-то всплески заболеваемости еще возможны, но анализ ситуации показывает, что каждая новая волна слабее и ниже предыдущей, заявил РИА Новости заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии лечебного факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова Владимир Никифоров.Он отметил, что прогнозы по ситуации с коронавирусом делать очень сложно, также пока рано судить и о том, как поведет себя новый вариант "омикрона" "цербер". Предположительно, он не будет вызывать более тяжелое течение болезни и не станет причиной какой-то катастрофы, уточнил специалист.Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России выявили два новых варианта COVID-19, один из них – подвид штамма "омикрон" "цербер", прогнозируется их дальнейшее распространение в стране.

https://ria.ru/20221027/vaktsina-1827102166.html

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