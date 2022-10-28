https://ria.ru/20221028/cheburashka-1827600308.html

"Союзмультфильм" выиграл суд с рестораном за использование образа Чебурашки

"Союзмультфильм" выиграл суд с рестораном за использование образа Чебурашки - РИА Новости, 28.10.2022

"Союзмультфильм" выиграл суд с рестораном за использование образа Чебурашки

Суд взыскал восемь миллионов рублей в пользу "Союзмультфильма" за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в символике ресторана... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T17:32

2022-10-28T17:32

2022-10-28T17:38

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Суд взыскал восемь миллионов рублей в пользу "Союзмультфильма" за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в символике ресторана "Тебурасика", сообщает пресс-служба студии.В заведении убрали из оформления изображения персонажей и поменяли название. "Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярного анимационного героя, "Союзмультфильм" внимательно следит за соблюдением права на интеллектуальную собственность и всегда открыт к переговорам, взаимодействию на правомерных основаниях", — отметил юрист киностудии Антон Стружков. Разбирательство стартовало в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20221028/multfilm-1827113837.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, союзмультфильм, кино и сериалы