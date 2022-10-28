https://ria.ru/20221028/cheburashka-1827600308.html
"Союзмультфильм" выиграл суд с рестораном за использование образа Чебурашки
"Союзмультфильм" выиграл суд с рестораном за использование образа Чебурашки - РИА Новости, 28.10.2022
"Союзмультфильм" выиграл суд с рестораном за использование образа Чебурашки
Суд взыскал восемь миллионов рублей в пользу "Союзмультфильма" за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в символике ресторана... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:32
2022-10-28T17:38
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Суд взыскал восемь миллионов рублей в пользу "Союзмультфильма" за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в символике ресторана "Тебурасика", сообщает пресс-служба студии.В заведении убрали из оформления изображения персонажей и поменяли название. "Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярного анимационного героя, "Союзмультфильм" внимательно следит за соблюдением права на интеллектуальную собственность и всегда открыт к переговорам, взаимодействию на правомерных основаниях", — отметил юрист киностудии Антон Стружков. Разбирательство стартовало в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20221028/multfilm-1827113837.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, союзмультфильм, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Союзмультфильм, Кино и сериалы
17:32 28.10.2022 (обновлено: 17:38 28.10.2022)
"Союзмультфильм" выиграл суд с рестораном за использование образа Чебурашки
"Союзмультфильм" выиграл суд с рестораном за использование образа Чебурашки и Гены
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Суд взыскал восемь миллионов рублей в пользу "Союзмультфильма" за незаконное использование образов Чебурашки и Крокодила Гены в символике ресторана "Тебурасика", сообщает пресс-служба студии.
В заведении убрали из оформления изображения персонажей и поменяли название.
"Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярного анимационного героя, "Союзмультфильм" внимательно следит за соблюдением права на интеллектуальную собственность и всегда открыт к переговорам, взаимодействию на правомерных основаниях", — отметил юрист киностудии Антон Стружков.
Разбирательство стартовало в декабре 2020 года.