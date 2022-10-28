"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой
Пользователи Сети раскритиковали наряд Ольги Бузовой без нижнего белья
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подписчики раскритиковали новый наряд Ольги Бузовой за откровенность и отсутствие нижнего белья. Артистка поделилась кадрами образа в своей соцсети.
© @buzova86Кадр видео, опубликованного Ольгой Бузовой
© @buzova86
Кадр видео, опубликованного Ольгой Бузовой
"Обычный вторник. Накидай огня, чтобы согреть меня", – подписала видео певица.
Пользователи Сети в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни раскритиковали исполнительницу.
"Эскорт отдыхает!", "Вульгарно!", "Не секси вообще", "А где трусы?", "Похоже на наряд дорогого эскорта", – возмутились подписчики.
Другие похвалили выбор платья.
"Шикарный образ!", "Сексуально и не вульгарно", "Красивая и стройная!", "Платье очень красивое!" – отреагировали поклонники звезды.
Ранее Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. По словам артистки, она не видит будущего мужа среди нынешних поклонников.
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