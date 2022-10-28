https://ria.ru/20221028/buzova-1827433311.html

"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой

"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой - РИА Новости, 28.10.2022

"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой

Подписчики раскритиковали новый наряд Ольги Бузовой за откровенность и отсутствие нижнего белья. Артистка поделилась кадрами образа в своей соцсети. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:18

2022-10-28T11:18

2022-10-28T11:18

шоубиз

ольга бузова

мода

стиль

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подписчики раскритиковали новый наряд Ольги Бузовой за откровенность и отсутствие нижнего белья. Артистка поделилась кадрами образа в своей соцсети. Пользователи Сети в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни раскритиковали исполнительницу. Другие похвалили выбор платья.Ранее Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. По словам артистки, она не видит будущего мужа среди нынешних поклонников.

https://ria.ru/20221006/poplavskaya-1821991421.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

ольга бузова, мода, стиль