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"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой - РИА Новости, 28.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221028/buzova-1827433311.html
"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой
"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой - РИА Новости, 28.10.2022
"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой
Подписчики раскритиковали новый наряд Ольги Бузовой за откровенность и отсутствие нижнего белья. Артистка поделилась кадрами образа в своей соцсети. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:18
2022-10-28T11:18
шоубиз
ольга бузова
мода
стиль
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подписчики раскритиковали новый наряд Ольги Бузовой за откровенность и отсутствие нижнего белья. Артистка поделилась кадрами образа в своей соцсети. Пользователи Сети в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни раскритиковали исполнительницу. Другие похвалили выбор платья.Ранее Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. По словам артистки, она не видит будущего мужа среди нынешних поклонников.
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ольга бузова, мода, стиль
Шоубиз, Ольга Бузова, мода, стиль
11:18 28.10.2022
 
"Вульгарно": пользователи возмутились нарядом Бузовой

Пользователи Сети раскритиковали наряд Ольги Бузовой без нижнего белья

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкПевица Ольга Бузова во время выступления на концерте "Вот она я!"
Певица Ольга Бузова во время выступления на концерте Вот она я! - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Подписчики раскритиковали новый наряд Ольги Бузовой за откровенность и отсутствие нижнего белья. Артистка поделилась кадрами образа в своей соцсети.
© @buzova86Кадр видео, опубликованного Ольгой Бузовой
Кадр видео, опубликованного Ольгой Бузовой
© @buzova86
Кадр видео, опубликованного Ольгой Бузовой
"Обычный вторник. Накидай огня, чтобы согреть меня", – подписала видео певица.
Пользователи Сети в комментариях неоднозначно восприняли пост. Одни раскритиковали исполнительницу.
"Эскорт отдыхает!", "Вульгарно!", "Не секси вообще", "А где трусы?", "Похоже на наряд дорогого эскорта", – возмутились подписчики.
Другие похвалили выбор платья.
"Шикарный образ!", "Сексуально и не вульгарно", "Красивая и стройная!", "Платье очень красивое!" – отреагировали поклонники звезды.
Ранее Бузова сообщила, что окончательно разочаровалась в отношениях и утратила веру в возможность встретить свою любовь. По словам артистки, она не видит будущего мужа среди нынешних поклонников.
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