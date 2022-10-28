https://ria.ru/20221028/briks-1827430958.html

Китай поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС

Китай поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС - РИА Новости, 28.10.2022

Китай поддержал идею вступления Саудовской Аравии в БРИКС

Китай активно поддерживает процесс расширения БРИКС, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова президента... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:04

2022-10-28T11:04

2022-10-28T11:04

в мире

китай

мид кнр

брикс

саудовская аравия

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ПЕКИН, 28 окт – РИА Новости. Китай активно поддерживает процесс расширения БРИКС, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя слова президента РФ Владимира Путине о поддержке Россией возможного вступления Саудовской Аравии в объединение.Президент России Владимир Путин в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что поддерживает возможное вступление Саудовской Аравии в БРИКС."В качестве страны-председателя БРИКС этого года Китай активно поддерживает процесс расширения БРИКС", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь подчеркнул, что Китай будет работать с другими странами БРИКС над продвижением процесса расширения членства, чтобы "больше партнеров-единомышленников могли присоединиться к семье БРИКС".В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что полтора десятка стран в той или иной форме уже выразили интерес к присоединению к БРИКС.

https://ria.ru/20221020/mir-1825228535.html

китай

саудовская аравия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, мид кнр, брикс, саудовская аравия