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Небензя отверг заявление постпреда Израиля об иранских БПЛА на Украине - РИА Новости, 28.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221028/bpla-1827660776.html
Небензя отверг заявление постпреда Израиля об иранских БПЛА на Украине
Небензя отверг заявление постпреда Израиля об иранских БПЛА на Украине - РИА Новости, 28.10.2022
Небензя отверг заявление постпреда Израиля об иранских БПЛА на Украине
Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг заявления израильского коллеги Гилада Эрдана о якобы имеющихся доказательствах применения иранских беспилотников на... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T19:53
2022-10-28T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
россия
иран
василий небензя
оон
совет безопасности оон
беспилотники
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ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг заявления израильского коллеги Гилада Эрдана о якобы имеющихся доказательствах применения иранских беспилотников на Украине, назвал их попыткой давления на Совбез ООН.На заседании СБ Эрдан заявил, что Иран "вызывает бойню на Украине". Он указал, что иранские дроны якобы применяются на Украине и, по его мнению, "нет и тени сомнения, что иранские вооружения теперь применяются в Европе"."Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН, стремление навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции", - сказал Небензя."Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения", - подчеркнул он.Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник и во вторник опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне. Его коллега из МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.
https://ria.ru/20221020/bespilotniki-1825384632.html
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в мире, россия, иран, василий небензя, оон, совет безопасности оон, беспилотники, бпла, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Иран, Василий Небензя, ООН, Совет Безопасности ООН, Беспилотники, БПЛА, Украина
19:53 28.10.2022
 
Небензя отверг заявление постпреда Израиля об иранских БПЛА на Украине

Небензя отверг заявление постпреда Израиля Эрдана об иранских беспилотниках на Украине

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг заявления израильского коллеги Гилада Эрдана о якобы имеющихся доказательствах применения иранских беспилотников на Украине, назвал их попыткой давления на Совбез ООН.
На заседании СБ Эрдан заявил, что Иран "вызывает бойню на Украине". Он указал, что иранские дроны якобы применяются на Украине и, по его мнению, "нет и тени сомнения, что иранские вооружения теперь применяются в Европе".
Флаги Украины, США и округа Колумбия у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 14:59
США изучают беспилотники, которые Россия применяет на Украине, пишут СМИ
"Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН, стремление навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции", - сказал Небензя.
"Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения", - подчеркнул он.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник и во вторник опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне. Его коллега из МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.
Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
27 октября, 16:25
Экс-посол Украины потребовал у Германии лазерное оружие
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияИранВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНБеспилотникиБПЛАУкраина
 
 
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