Небензя отверг заявление постпреда Израиля об иранских БПЛА на Украине
Небензя отверг заявление постпреда Израиля Эрдана об иранских беспилотниках на Украине
© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 28 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отверг заявления израильского коллеги Гилада Эрдана о якобы имеющихся доказательствах применения иранских беспилотников на Украине, назвал их попыткой давления на Совбез ООН.
На заседании СБ Эрдан заявил, что Иран "вызывает бойню на Украине". Он указал, что иранские дроны якобы применяются на Украине и, по его мнению, "нет и тени сомнения, что иранские вооружения теперь применяются в Европе".
"Мы с удивлением услышали сегодня от постпреда Израиля безапелляционные утверждения о якобы доказанном факте использования иранских беспилотников на Украине. Видим в этом попытку давления на Совет Безопасности и Секретариат ООН, стремление навязать свое мнение международному сообществу в качестве истины в последней инстанции", - сказал Небензя.
"Мы уже отвергали и сейчас категорически отвергаем подобные утверждения", - подчеркнул он.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани в понедельник и во вторник опровергал информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне. Его коллега из МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Представитель Пентагона отмечал, что у США нет подтверждений, что Иран поставляет России ракеты наземного базирования для поражения наземных целей. В Кремле также отметили, что не располагают данными об иранском вооружении - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что "используется российская техника, с российскими наименованиями".
В официальных заявлениях и сводках Минобороны РФ информация о закупках и/или применении иранских беспилотников в зоне спецоперации не звучала.
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