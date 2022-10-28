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Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.10.2022
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Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке"
Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.10.2022
Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке"
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T00:47
2022-10-28T01:11
евросоюз
северный поток
жозеп боррель
в мире
цены на нефть
буэнос-айрес (город)
европа
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах "Северный поток"."Нет никаких", - ответил Боррель на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.Боррель общался с агентством после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
https://ria.ru/20221027/putin-1827340087.html
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евросоюз, северный поток, жозеп боррель, в мире, цены на нефть, буэнос-айрес (город), европа, германия, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2
Евросоюз, Северный поток, Жозеп Боррель, В мире, Цены на нефть, Буэнос-Айрес (город), Европа, Германия, Генеральная прокуратура РФ, Северный поток — 2
00:47 28.10.2022 (обновлено: 01:11 28.10.2022)
 
Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке"

Боррель заявил, что у него нет указаний на то, кто совершил диверсию на "Северном потоке"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах "Северный поток".
"Нет никаких", - ответил Боррель на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.
Президент РФ Владимир Путин на заседании XIX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 19:37
Путин: ЕС защищает свои интересы и молчит после подрыва "Северных потоков"
Боррель общался с агентством после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе.
Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".
Место утечки на газопроводе Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 14:55
В Дании озвучат результаты следствия по "Северным потокам" при наличии улик
 
ЕвросоюзСеверный потокЖозеп БоррельВ миреЦены на нефтьБуэнос-Айрес (город)ЕвропаГерманияГенеральная прокуратура РФСеверный поток — 2
 
 
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