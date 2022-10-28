https://ria.ru/20221028/borrel-1827388040.html

Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке"

Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке" - РИА Новости, 28.10.2022

Боррель заявил, что не знает кто совершил диверсию на "Северном потоке"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах "Северный поток". РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T00:47

2022-10-28T00:47

2022-10-28T01:11

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БУЭНОС-АЙРЕС, 28 окт - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил РИА Новости об отсутствии указаний на то, кто совершил теракты на российских газопроводах "Северный поток"."Нет никаких", - ответил Боррель на вопрос, есть ли у Евросоюза какие-либо улики относительно ответственности за повреждение газопроводов.Боррель общался с агентством после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе.Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

https://ria.ru/20221027/putin-1827340087.html

https://ria.ru/20221026/sledstvie-1826935597.html

буэнос-айрес (город)

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