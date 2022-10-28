https://ria.ru/20221028/bomby-1827238709.html
"Цель только одна". Зачем США завозят в Европу новые термоядерные бомбы
"Цель только одна". Зачем США завозят в Европу новые термоядерные бомбы - РИА Новости, 28.10.2022
"Цель только одна". Зачем США завозят в Европу новые термоядерные бомбы
Пентагон обновляет ядерный арсенал в Европе. Издание Politico пишет, что уже в декабре на авиабазы поступят модернизированные бомбы B62-12, хотя их ждали только РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T08:00
2022-10-28T08:00
2022-10-28T08:11
специальная военная операция на украине
безопасность
патрик райдер
сша
россия
европа
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон обновляет ядерный арсенал в Европе. Издание Politico пишет, что уже в декабре на авиабазы поступят модернизированные бомбы B62-12, хотя их ждали только весной. О том, с чем может быть связана такая спешка, — в материале РИА Новости.Запугать конкурентаАмериканские журналисты поясняют, что программа перевооружения европейских ядерных арсеналов США расписана давно. Бюджет — десять миллиардов долларов. Термоядерная B61 двенадцатой модификации заменит более ранние версии — в том числе хранящиеся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.По мнению экспертов Politico, перевооружение ускорили из-за военных действий на Украине. Пентагон это отрицает."Хотя мы не собираемся обсуждать детали нашего ядерного арсенала, модернизация B61 продолжается много лет и решение безопасно и ответственно заменить устаревшее оружие приняли не сейчас, — сообщил официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер. — Никакой связи с текущими событиями нет".Вашингтон и Брюссель в последнее время не раз обвиняли Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие на Украине и грозили самыми жесткими мерами. Москва это опровергает и указывает, что к провокации с использованием "грязной бомбы" готовится Киев.С 17 октября до конца месяца НАТО проводит учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". Участвуют 14 стран и до 60 военных самолетов.Степень боеготовности сил США в Европе подняли до уровня DEFCON 2. Раньше такое было только во время Карибского кризиса и накануне операции "Буря в пустыне". Этот режим допускает ответный ядерный удар по противнику."Спешное перевооружение на таком фоне выглядит недвусмысленно. Это, несомненно, акция устрашения, направленная против России, — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Цель — убедить, что они способны на крайние меры, а также побудить украинских военных активнее действовать на фронтах. У ВСУ не должно быть сомнений, что американцы ради них пойдут на все. На самом же деле в Вашингтоне сидят не глупцы и не самоубийцы. Они прекрасно понимают, что ядерный конфликт не нужен никому".Бомба-ветеранАвиационную бомбу B61 Пентагон получил еще в 1968-м — вместо морально устаревших B53 с несовершенной конструкцией и избыточной мощностью в девять мегатонн. Этот боеприпас гораздо компактнее: при весе около 320 килограммов, длине 3,5 метра и диаметре 33 сантиметра мощность боевой части варьируется от 0,3 до 340 килотонн.Таким образом, это может быть как тактическим, так и стратегическим оружием средней мощности.Всего существует 12 модификаций. Пять (3-я, 4-я, 7-я, 11-я и — с недавних пор — 12-я) сейчас стоят на вооружении, три так и не дошли до серийного производства. Остальные со временем списали и утилизировали. Точное число B61, готовых к боевому применению, неизвестно. С 1968-го собрали более трех тысяч изделий.В годы холодной войны их считали важным средством борьбы с СССР как на полях боя в Европе, так и при ударах по стратегическим объектам вблизи границ. Решающую роль этому оружию не отводили — и тогда, и сейчас основным аргументом сил ядерного сдерживания России и США выступают межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).В Европе находится около 180 бомб в тактических вариантах — главным образом 11-я модификация, принятая на вооружение в 1997-м. Хранятся они на американских военных объектах, в частности на авиабазе Рамштайн в Германии.Под крылом истребителяОсобенность 12-й модификации B61 — хвостовое оперение и система навигации. Боеприпас можно сбрасывать на удалении от цели, а не над ней.Программа модернизации предусматривает главным образом тюнинг ранних версий. Так же американцы расширили боевые возможности свободнопадающих фугасных авиабомб, сделав их управляемыми.Усиленная конструкция B61-12 позволяет нести ее на внешней подвеске сверхзвукового самолета. Предполагается, что такими боеприпасами вооружатся новейшие истребители-"невидимки" F-35 и F-22. Однако скорость и малозаметность самолетов в таком случае заметно снизятся.Еще один вариант — на тактических F-15, F-16 и PanaviaTornado, которые относятся к предыдущему поколению.Мощность B61-12 — около 50 килотонн (две-три "хиросимы"), круговое вероятное отклонение от цели не превышает 30 метров. То есть можно точечно поражать укрепленные бункеры, пункты управления, аэродромы. И не в полномасштабной войне между крупными государствами, а в конфликте малой интенсивности.Впрочем, есть и существенные недостатки. Чтобы добраться до района бомбометания, самолету, скорее всего, придется войти в зону действия ПВО противника. Как бы далеко ни планировала 12-я модификация B61, ее дальность все равно уступает зенитным ракетам. А значит, носитель боеприпаса рискует быть сбитым.
https://ria.ru/20221026/pentagon-1826791635.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221027/sponsirovanie-1827212155.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221027/ataka-1827194675.html
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
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Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, патрик райдер, сша, россия, европа, министерство обороны сша, нато, академия геополитических проблем, f-15se, f-22, f-35
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Патрик Райдер, США, Россия, Европа, Министерство обороны США, НАТО, Академия геополитических проблем, F-15SE, F-22, F-35
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон обновляет ядерный арсенал в Европе. Издание Politico пишет, что уже в декабре на авиабазы поступят модернизированные бомбы B62-12, хотя их ждали только весной. О том, с чем может быть связана такая спешка, — в материале РИА Новости.
Американские журналисты поясняют, что программа перевооружения европейских ядерных арсеналов США расписана давно. Бюджет — десять миллиардов долларов. Термоядерная B61 двенадцатой модификации заменит более ранние версии — в том числе хранящиеся в Германии, Италии, Бельгии, Нидерландах и Турции.
По мнению экспертов Politico, перевооружение ускорили из-за военных действий на Украине. Пентагон это отрицает.
"Хотя мы не собираемся обсуждать детали нашего ядерного арсенала, модернизация B61 продолжается много лет и решение безопасно и ответственно заменить устаревшее оружие приняли не сейчас, — сообщил официальный представитель оборонного ведомства Патрик Райдер. — Никакой связи с текущими событиями нет".
Вашингтон и Брюссель в последнее время не раз обвиняли Россию в намерении применить тактическое ядерное оружие на Украине и грозили самыми жесткими мерами. Москва это опровергает и указывает, что к провокации с использованием "грязной бомбы" готовится Киев.
С 17 октября до конца месяца НАТО проводит учения по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень". Участвуют 14 стран и до 60 военных самолетов.
Степень боеготовности сил США в Европе подняли до уровня DEFCON 2. Раньше такое было только во время Карибского кризиса и накануне операции "Буря в пустыне". Этот режим допускает ответный ядерный удар по противнику.
"Спешное перевооружение на таком фоне выглядит недвусмысленно. Это, несомненно, акция устрашения, направленная против России, — считает вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов. — Цель — убедить, что они способны на крайние меры, а также побудить украинских военных активнее действовать на фронтах. У ВСУ не должно быть сомнений, что американцы ради них пойдут на все. На самом же деле в Вашингтоне сидят не глупцы и не самоубийцы. Они прекрасно понимают, что ядерный конфликт не нужен никому".
Авиационную бомбу B61 Пентагон получил еще в 1968-м — вместо морально устаревших B53 с несовершенной конструкцией и избыточной мощностью в девять мегатонн. Этот боеприпас гораздо компактнее: при весе около 320 килограммов, длине 3,5 метра и диаметре 33 сантиметра мощность боевой части варьируется от 0,3 до 340 килотонн.
Таким образом, это может быть как тактическим, так и стратегическим оружием средней мощности.
Всего существует 12 модификаций. Пять (3-я, 4-я, 7-я, 11-я и — с недавних пор — 12-я) сейчас стоят на вооружении, три так и не дошли до серийного производства. Остальные со временем списали и утилизировали. Точное число B61, готовых к боевому применению, неизвестно. С 1968-го собрали более трех тысяч изделий.
В годы холодной войны их считали важным средством борьбы с СССР как на полях боя в Европе, так и при ударах по стратегическим объектам вблизи границ. Решающую роль этому оружию не отводили — и тогда, и сейчас основным аргументом сил ядерного сдерживания России и США выступают межконтинентальные баллистические ракеты (МБР).
В Европе находится около 180 бомб в тактических вариантах — главным образом 11-я модификация, принятая на вооружение в 1997-м. Хранятся они на американских военных объектах, в частности на авиабазе Рамштайн в Германии.
Особенность 12-й модификации B61 — хвостовое оперение и система навигации. Боеприпас можно сбрасывать на удалении от цели, а не над ней.
Программа модернизации предусматривает главным образом тюнинг ранних версий. Так же американцы расширили боевые возможности свободнопадающих фугасных авиабомб, сделав их управляемыми.
Усиленная конструкция B61-12 позволяет нести ее на внешней подвеске сверхзвукового самолета. Предполагается, что такими боеприпасами вооружатся новейшие истребители-"невидимки" F-35 и F-22. Однако скорость и малозаметность самолетов в таком случае заметно снизятся.
Еще один вариант — на тактических F-15, F-16 и PanaviaTornado, которые относятся к предыдущему поколению.
Мощность B61-12 — около 50 килотонн (две-три "хиросимы"), круговое вероятное отклонение от цели не превышает 30 метров. То есть можно точечно поражать укрепленные бункеры, пункты управления, аэродромы. И не в полномасштабной войне между крупными государствами, а в конфликте малой интенсивности.
Впрочем, есть и существенные недостатки. Чтобы добраться до района бомбометания, самолету, скорее всего, придется войти в зону действия ПВО противника. Как бы далеко ни планировала 12-я модификация B61, ее дальность все равно уступает зенитным ракетам. А значит, носитель боеприпаса рискует быть сбитым.