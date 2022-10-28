https://ria.ru/20221028/bomba-1827668093.html

В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту

В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту - РИА Новости, 28.10.2022

В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту

Самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в понедельник из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:41

2022-10-28T20:41

2022-10-28T20:44

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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в понедельник из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту, передает газета Figaro.Как в пятницу стало известно изданию, самолет авиакомпании Lufthansa, совершавший в понедельник рейс из Нью-Йорка в Мюнхен, был вынужден экстренно приземлиться в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль.Причиной послужило сообщение в TikTok, согласно которому на борту находилось взрывное устройство. Как отмечает издание, американские авиадиспетчеры посмотрели видео, на котором автор сообщал, что заложил бомбу в самолете, о чем они сообщили немецким коллегам.После экстренной посадки и эвакуации 266 пассажиров, находившихся на борту, сотрудники аэропорта в течение 4 часов проводили обыск на авиасудне. Также был повторно досмотрен весь багаж, однако никакой угрозы обнаружено не было.Пассажиров позже доставили по месту назначения.

https://ria.ru/20221027/samolet-1827361597.html

https://ria.ru/20221028/lufthansa-1827664006.html

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в мире, париж, мюнхен, lufthansa , tiktok, нью-йорк (город)