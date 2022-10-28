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В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту - РИА Новости, 28.10.2022
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В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту
В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту - РИА Новости, 28.10.2022
В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту
Самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в понедельник из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:41
2022-10-28T20:44
в мире
париж
мюнхен
lufthansa
tiktok
нью-йорк (город)
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ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в понедельник из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту, передает газета Figaro.Как в пятницу стало известно изданию, самолет авиакомпании Lufthansa, совершавший в понедельник рейс из Нью-Йорка в Мюнхен, был вынужден экстренно приземлиться в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль.Причиной послужило сообщение в TikTok, согласно которому на борту находилось взрывное устройство. Как отмечает издание, американские авиадиспетчеры посмотрели видео, на котором автор сообщал, что заложил бомбу в самолете, о чем они сообщили немецким коллегам.После экстренной посадки и эвакуации 266 пассажиров, находившихся на борту, сотрудники аэропорта в течение 4 часов проводили обыск на авиасудне. Также был повторно досмотрен весь багаж, однако никакой угрозы обнаружено не было.Пассажиров позже доставили по месту назначения.
https://ria.ru/20221027/samolet-1827361597.html
https://ria.ru/20221028/lufthansa-1827664006.html
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в мире, париж, мюнхен, lufthansa , tiktok, нью-йорк (город)
В мире, Париж, Мюнхен, Lufthansa , TikTok, Нью-Йорк (город)
20:41 28.10.2022 (обновлено: 20:44 28.10.2022)
 
В аэропорту Парижа сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту

Figaro: в аэропорту Парижа экстренно сел самолет из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту

© Flickr / BriYYZСамолет Lufthansa
Самолет Lufthansa - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Flickr / BriYYZ
Самолет Lufthansa. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 28 окт - РИА Новости. Самолет авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в понедельник из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о бомбе на борту, передает газета Figaro.
Как в пятницу стало известно изданию, самолет авиакомпании Lufthansa, совершавший в понедельник рейс из Нью-Йорка в Мюнхен, был вынужден экстренно приземлиться в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль.
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Причиной послужило сообщение в TikTok, согласно которому на борту находилось взрывное устройство. Как отмечает издание, американские авиадиспетчеры посмотрели видео, на котором автор сообщал, что заложил бомбу в самолете, о чем они сообщили немецким коллегам.
После экстренной посадки и эвакуации 266 пассажиров, находившихся на борту, сотрудники аэропорта в течение 4 часов проводили обыск на авиасудне. Также был повторно досмотрен весь багаж, однако никакой угрозы обнаружено не было.
Пассажиров позже доставили по месту назначения.
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В миреПарижМюнхенLufthansaTikTokНью-Йорк (город)
 
 
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