https://ria.ru/20221028/bomba-1827465046.html

США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу

США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу - РИА Новости, 28.10.2022

США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу

США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1, представляющую собой самый мощный атомный боезаряд страны, следует из опубликованной Пентагоном стратегии... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:44

2022-10-28T12:44

2022-10-28T12:44

технологии

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1, представляющую собой самый мощный атомный боезаряд страны, следует из опубликованной Пентагоном стратегии национальной обороны США.Отмечается, что в ближайшей перспективе планируется использовать другие существующие возможности для того, чтобы создавать угрозу "труднодоступным и сильно заглубленным целям". Согласно документу, "для улучшенного поражения таких целей" министерство обороны разработает новое средство, "работая со своими межведомственными партнерами и опираясь на существующие концепции".Мощность термоядерной бомбы B83-1 составляет 1,2 мегатонны.

https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827454322.html

сша

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

технологии, сша, министерство обороны сша, в мире, ядерное оружие, оружие