https://ria.ru/20221028/bomba-1827465046.html
США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу
США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу - РИА Новости, 28.10.2022
США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу
США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1, представляющую собой самый мощный атомный боезаряд страны, следует из опубликованной Пентагоном стратегии... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:44
2022-10-28T12:44
2022-10-28T12:44
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1, представляющую собой самый мощный атомный боезаряд страны, следует из опубликованной Пентагоном стратегии национальной обороны США.Отмечается, что в ближайшей перспективе планируется использовать другие существующие возможности для того, чтобы создавать угрозу "труднодоступным и сильно заглубленным целям". Согласно документу, "для улучшенного поражения таких целей" министерство обороны разработает новое средство, "работая со своими межведомственными партнерами и опираясь на существующие концепции".Мощность термоядерной бомбы B83-1 составляет 1,2 мегатонны.
https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827454322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, министерство обороны сша, в мире, ядерное оружие, оружие
Технологии, США, Министерство обороны США, В мире, Ядерное оружие, Оружие
США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу
США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1 из-за расходов на техобслуживание