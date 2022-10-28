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США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу - РИА Новости, 28.10.2022
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США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу
США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу - РИА Новости, 28.10.2022
США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу
США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1, представляющую собой самый мощный атомный боезаряд страны, следует из опубликованной Пентагоном стратегии... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:44
2022-10-28T12:44
технологии
сша
министерство обороны сша
в мире
ядерное оружие
оружие
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1, представляющую собой самый мощный атомный боезаряд страны, следует из опубликованной Пентагоном стратегии национальной обороны США.Отмечается, что в ближайшей перспективе планируется использовать другие существующие возможности для того, чтобы создавать угрозу "труднодоступным и сильно заглубленным целям". Согласно документу, "для улучшенного поражения таких целей" министерство обороны разработает новое средство, "работая со своими межведомственными партнерами и опираясь на существующие концепции".Мощность термоядерной бомбы B83-1 составляет 1,2 мегатонны.
https://ria.ru/20221028/oruzhie-1827454322.html
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технологии, сша, министерство обороны сша, в мире, ядерное оружие, оружие
Технологии, США, Министерство обороны США, В мире, Ядерное оружие, Оружие
12:44 28.10.2022
 
США снимут с вооружения самую мощную атомную бомбу

США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1 из-за расходов на техобслуживание

© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of StaffВоенные США у здания Пентагона
Военные США у здания Пентагона - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Chairman of the Joint Chiefs of Staff
Военные США у здания Пентагона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. США снимут с вооружения термоядерную бомбу B83-1, представляющую собой самый мощный атомный боезаряд страны, следует из опубликованной Пентагоном стратегии национальной обороны США.
"Гравитационная бомба B83-1 будет снята с вооружения из-за возрастающих ограничений ее потенциала и растущих расходов на ее техническое обслуживание", - говорится в документе.
Отмечается, что в ближайшей перспективе планируется использовать другие существующие возможности для того, чтобы создавать угрозу "труднодоступным и сильно заглубленным целям". Согласно документу, "для улучшенного поражения таких целей" министерство обороны разработает новое средство, "работая со своими межведомственными партнерами и опираясь на существующие концепции".
Мощность термоядерной бомбы B83-1 составляет 1,2 мегатонны.
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