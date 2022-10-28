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В Госдуме предложили ставить в правах отметки в случае болезни водителя

В Госдуме предложили ставить в правах отметки в случае болезни водителя - РИА Новости, 28.10.2022

В Госдуме предложили ставить в правах отметки в случае болезни водителя

Комитет по транспорту ГД предложил изменить в проекте об автоматическом прекращении действия прав в связи с некоторыми заболеваниями ставить в них пометки, а не РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T15:50

2022-10-28T15:50

2022-10-28T15:50

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Комитет по транспорту ГД предложил изменить в проекте об автоматическом прекращении действия прав в связи с некоторыми заболеваниями ставить в них пометки, а не лишать водителей удостоверений, говорится в тексте заключения, копия которого имеется у РИА Новости.Как сообщает пресс-служба комитета, в настоящее время водители-профессионалы проходят медицинское освидетельствование раз в два года, остальные водители - раз в 10 лет при замене водительского удостоверения, но в это время у водителя могут возникнуть заболевания, при которых не допускается вождение или возможно управление только транспортом со специальными приспособлениями. Теперь предлагается это делать в автоматическом режиме.Комитет одобрил законопроект с замечаниями."В отношении предусмотренного законопроектом прекращения права управления транспортным средством на основании выявленных медицинских показаний полагаем необходимым вместо прекращения права предусмотреть замену водительского удостоверения с целью внесения в него информации о выявленных показаниях к управлению транспортным", - говорится в тексте заключения.

https://ria.ru/20221025/avto-1826477942.html

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