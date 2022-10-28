https://ria.ru/20221028/bol-1827386044.html

Врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды

Врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды - РИА Новости, 28.10.2022

Врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды

Негативная реакция организма на определенные продукты может сигнализировать о проблемах со здоровьем, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T02:15

2022-10-28T02:15

2022-10-28T02:15

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здоровье

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Негативная реакция организма на определенные продукты может сигнализировать о проблемах со здоровьем, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он уточнил, на какие симптомы обращать внимание.Боли после приема пищи могут указывать не только на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, все зависит от того, где именно локализуются неприятные ощущения и какой продукт их провоцирует, отметил Гинзбург. Так, признаком обострения гипертонической болезни может быть боль в глазных яблоках, возникающая на фоне злоупотребления солениями, пивом, крепким чаем или кофе, привел пример врач.Если у человека, привыкшего к наваристым бульонам, начинают болеть суставы, это, по словам врача, может быть симптомом подагры."У мясоедов, любителей наваристой пищи — мясных бульонов, холодца — могут возникать также выраженные боли в суставах, которые говорят о подагре", — сказал Гинзбург.Умеренные боли в правом подреберье после употребления жареного мяса, а также продуктов, изготовленных из песочного и слоеного теста, могут предупреждать о заболеваниях поджелудочной железы или желчного пузыря, продолжил диетолог."Жирные продукты, в частности, жареное мясо, а также выпечка — слоеное, песочное тесто — вызывают порой умеренные боли справа, в правом подреберье, в верхних отделах брюшной полости. Боли могут носить также опоясывающий характер, то есть болит весь живот, особенно верхний отдел. Это говорит о неблагополучии в желчном пузыре, поджелудочной железе", — уточнил Гинзбург.Если боль в животе возникает вскоре после употребления фруктовых соков или других кислых продуктов, а также после блюд, содержащих перец, это может говорить о гастрите или язве желудка, добавил врач."Острая пища, в частности, специи, перец, а также кислая пища, например, лимон, яблоки, фруктовые соки, кисломолочные продукты, могут вызывать боли под ложечкой, так называемые эпигастральные боли в верхнем этаже брюшной полости, чаще всего посередине. Боль, возникающая сразу или в течение получаса после еды, сигнализирует о неблагополучии желудка, чаще всего это гастрит или язва", — объяснил Гинзбург.При появлении болезненных ощущений, связанных с приемом пищи, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, советует он. Опасно ждать, пока симптом не исчезнет сам по себе, уверен врач.

https://rsport.ria.ru/20221027/mozg-1827337046.html

https://ria.ru/20221027/rak-1827064063.html

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общество, россия, михаил гинзбург, здоровье, еда