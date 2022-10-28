Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды - РИА Новости, 28.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221028/bol-1827386044.html
Врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды
Врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды - РИА Новости, 28.10.2022
Врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды
Негативная реакция организма на определенные продукты может сигнализировать о проблемах со здоровьем, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T02:15
2022-10-28T02:15
общество
россия
михаил гинзбург
здоровье
еда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815640039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_748e744eaf7ac29f098ffee92088d965.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Негативная реакция организма на определенные продукты может сигнализировать о проблемах со здоровьем, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он уточнил, на какие симптомы обращать внимание.Боли после приема пищи могут указывать не только на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, все зависит от того, где именно локализуются неприятные ощущения и какой продукт их провоцирует, отметил Гинзбург. Так, признаком обострения гипертонической болезни может быть боль в глазных яблоках, возникающая на фоне злоупотребления солениями, пивом, крепким чаем или кофе, привел пример врач.Если у человека, привыкшего к наваристым бульонам, начинают болеть суставы, это, по словам врача, может быть симптомом подагры."У мясоедов, любителей наваристой пищи — мясных бульонов, холодца — могут возникать также выраженные боли в суставах, которые говорят о подагре", — сказал Гинзбург.Умеренные боли в правом подреберье после употребления жареного мяса, а также продуктов, изготовленных из песочного и слоеного теста, могут предупреждать о заболеваниях поджелудочной железы или желчного пузыря, продолжил диетолог."Жирные продукты, в частности, жареное мясо, а также выпечка — слоеное, песочное тесто — вызывают порой умеренные боли справа, в правом подреберье, в верхних отделах брюшной полости. Боли могут носить также опоясывающий характер, то есть болит весь живот, особенно верхний отдел. Это говорит о неблагополучии в желчном пузыре, поджелудочной железе", — уточнил Гинзбург.Если боль в животе возникает вскоре после употребления фруктовых соков или других кислых продуктов, а также после блюд, содержащих перец, это может говорить о гастрите или язве желудка, добавил врач."Острая пища, в частности, специи, перец, а также кислая пища, например, лимон, яблоки, фруктовые соки, кисломолочные продукты, могут вызывать боли под ложечкой, так называемые эпигастральные боли в верхнем этаже брюшной полости, чаще всего посередине. Боль, возникающая сразу или в течение получаса после еды, сигнализирует о неблагополучии желудка, чаще всего это гастрит или язва", — объяснил Гинзбург.При появлении болезненных ощущений, связанных с приемом пищи, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, советует он. Опасно ждать, пока симптом не исчезнет сам по себе, уверен врач.
https://rsport.ria.ru/20221027/mozg-1827337046.html
https://ria.ru/20221027/rak-1827064063.html
https://rsport.ria.ru/20221024/insult-1826329299.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815640039_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_57b201f4439da5bee8032efa7cf5657c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил гинзбург, здоровье, еда
Общество, Россия, Михаил Гинзбург, Здоровье, Еда
02:15 28.10.2022
 
Врач рассказал, о каких заболеваниях могут сигнализировать боли после еды

Диетолог Гинзбург: боли в затылке после кофе или чая бывают при гипертонической болезни

© Фото : FreepikДевушка с головной болью
Девушка с головной болью - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Freepik
Девушка с головной болью. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Негативная реакция организма на определенные продукты может сигнализировать о проблемах со здоровьем, предупредил в интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он уточнил, на какие симптомы обращать внимание.
Боли после приема пищи могут указывать не только на нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, все зависит от того, где именно локализуются неприятные ощущения и какой продукт их провоцирует, отметил Гинзбург. Так, признаком обострения гипертонической болезни может быть боль в глазных яблоках, возникающая на фоне злоупотребления солениями, пивом, крепким чаем или кофе, привел пример врач.
"Тупые ноющие головные боли, боли в глазных яблоках, в затылке характерны для обострения гипертонической болезни. На это влияет злоупотребление продуктами, которые повышают артериальное давление. Чаще всего это кофе, крепкий чай, соленые продукты и напитки, которые мы обычно употребляем вместе с соленостями, например, пиво", — пояснил Гинзбург.
Если у человека, привыкшего к наваристым бульонам, начинают болеть суставы, это, по словам врача, может быть симптомом подагры.
Женщина с головной болью - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 20:00ЗОЖ
Невролог назвал пять симптомов, указывающих на опасную болезнь мозга
"У мясоедов, любителей наваристой пищи — мясных бульонов, холодца — могут возникать также выраженные боли в суставах, которые говорят о подагре", — сказал Гинзбург.
Умеренные боли в правом подреберье после употребления жареного мяса, а также продуктов, изготовленных из песочного и слоеного теста, могут предупреждать о заболеваниях поджелудочной железы или желчного пузыря, продолжил диетолог.
"Жирные продукты, в частности, жареное мясо, а также выпечка — слоеное, песочное тесто — вызывают порой умеренные боли справа, в правом подреберье, в верхних отделах брюшной полости. Боли могут носить также опоясывающий характер, то есть болит весь живот, особенно верхний отдел. Это говорит о неблагополучии в желчном пузыре, поджелудочной железе", — уточнил Гинзбург.
Женщина сидит в теплой одежде у батареи в квартире - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
Вчера, 02:15
Россиянам рассказали, как попытка согреться может спровоцировать рак
Если боль в животе возникает вскоре после употребления фруктовых соков или других кислых продуктов, а также после блюд, содержащих перец, это может говорить о гастрите или язве желудка, добавил врач.
"Острая пища, в частности, специи, перец, а также кислая пища, например, лимон, яблоки, фруктовые соки, кисломолочные продукты, могут вызывать боли под ложечкой, так называемые эпигастральные боли в верхнем этаже брюшной полости, чаще всего посередине. Боль, возникающая сразу или в течение получаса после еды, сигнализирует о неблагополучии желудка, чаще всего это гастрит или язва", — объяснил Гинзбург.
При появлении болезненных ощущений, связанных с приемом пищи, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование, советует он. Опасно ждать, пока симптом не исчезнет сам по себе, уверен врач.
Больное сердце - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 17:06ЗОЖ
Врачи рассказали, как определить инсульт по взгляду
 
ОбществоРоссияМихаил ГинзбургЗдоровьеЕда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала