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СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе - РИА Новости, 28.10.2022
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СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе
СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе - РИА Новости, 28.10.2022
СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе
Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:08
2022-10-28T15:46
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит."В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения "Азов"*, осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров", — отметили там.Как установило следствие, штаб обороны под командованием генерала приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представлявших угрозы для украинских военных женщин и детей.СК присвоил Павлюку статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.В марте Владимир Зеленский назначил командующего Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации, чтобы усилить оборону украинской столицы. В мае Павлюка с этой должности сняли в связи с отсутствием боевых действий в Киевской области.Во время освобождения Мариуполя российская сторона открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и в сторону подконтрольных Киеву территорий, однако ВСУ срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826839615.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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следственный комитет россии (ск рф), мариуполь, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Мариуполь, Россия
12:08 28.10.2022 (обновлено: 15:46 28.10.2022)
 
СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе

СК вычислил генерала ВСУ, который приказывал блокировать гумкоридоры в Мариуполе

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкМашина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя
Машина у разрушенного моста между поселками Сартана и Калиновка в пригородах Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит.

"В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения "Азов"*, осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров", — отметили там.
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Как установило следствие, штаб обороны под командованием генерала приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представлявших угрозы для украинских военных женщин и детей.
СК присвоил Павлюку статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.
В марте Владимир Зеленский назначил командующего Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации, чтобы усилить оборону украинской столицы. В мае Павлюка с этой должности сняли в связи с отсутствием боевых действий в Киевской области.
Во время освобождения Мариуполя российская сторона открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и в сторону подконтрольных Киеву территорий, однако ВСУ срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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