https://ria.ru/20221028/boevik-1827450187.html
СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе
СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе - РИА Новости, 28.10.2022
СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе
Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T12:08
2022-10-28T12:08
2022-10-28T15:46
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит."В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения "Азов"*, осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров", — отметили там.Как установило следствие, штаб обороны под командованием генерала приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представлявших угрозы для украинских военных женщин и детей.СК присвоил Павлюку статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.В марте Владимир Зеленский назначил командующего Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации, чтобы усилить оборону украинской столицы. В мае Павлюка с этой должности сняли в связи с отсутствием боевых действий в Киевской области.Во время освобождения Мариуполя российская сторона открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и в сторону подконтрольных Киеву территорий, однако ВСУ срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826839615.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), мариуполь, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Мариуполь, Россия
12:08 28.10.2022 (обновлено: 15:46 28.10.2022)
СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе
СК вычислил генерала ВСУ, который приказывал блокировать гумкоридоры в Мариуполе
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит.
"В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения "Азов"*, осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров", — отметили там.
Как установило следствие, штаб обороны под командованием генерала приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представлявших угрозы для украинских военных женщин и детей.
СК присвоил Павлюку статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.
В марте Владимир Зеленский назначил командующего Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации, чтобы усилить оборону украинской столицы. В мае Павлюка с этой должности сняли в связи с отсутствием боевых действий в Киевской области.
Во время освобождения Мариуполя российская сторона открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и в сторону подконтрольных Киеву территорий, однако ВСУ срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.
* Запрещенная в России террористическая организация.