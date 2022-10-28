https://ria.ru/20221028/boevik-1827450187.html

СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе

СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе - РИА Новости, 28.10.2022

СК вычислил генерала, который приказал блокировать гумкоридоры в Мариуполе

Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T12:08

2022-10-28T12:08

2022-10-28T15:46

следственный комитет россии (ск рф)

мариуполь

россия

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские следователи установили личность украинского генерал-лейтенанта, который приказывал блокировать гуманитарные коридоры в Мариуполе, чтобы использовать мирных жителей как живой щит."В настоящее время продолжается работа с военнослужащими полка специального назначения "Азов"*, осуществлявшими общую координацию действий на территории Мариуполя. Установлена личность командующего группировки войск "Юг" и "Восток" генерал-лейтенанта Павлюка, которым отдавались приказы о блокировке гуманитарных коридоров", — отметили там.Как установило следствие, штаб обороны под командованием генерала приказал уничтожать всех перемещавшихся в Мариуполе, в том числе не представлявших угрозы для украинских военных женщин и детей.СК присвоил Павлюку статус обвиняемого, принимаются меры по его розыску и аресту.В марте Владимир Зеленский назначил командующего Операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенанта Александра Павлюка главой Киевской областной военной администрации, чтобы усилить оборону украинской столицы. В мае Павлюка с этой должности сняли в связи с отсутствием боевых действий в Киевской области.Во время освобождения Мариуполя российская сторона открывала гуманитарные коридоры как в сторону ДНР, так и в сторону подконтрольных Киеву территорий, однако ВСУ срывали их работу и неоднократно обстреливали мирных жителей, которые пытались покинуть город.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221026/zaporozhe-1826839615.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

мариуполь

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

следственный комитет россии (ск рф), мариуполь, россия