https://ria.ru/20221028/biopreparaty-1827381521.html
"Технополис "Москва" начнет производить биопрепараты для заживления ран
"Технополис "Москва" начнет производить биопрепараты для заживления ран - РИА Новости, 28.10.2022
"Технополис "Москва" начнет производить биопрепараты для заживления ран
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "Акрус Биомед" готовится к запуску производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T07:18
2022-10-28T07:18
2022-10-28T07:18
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (правительство москвы)
владислав овчинский
россия
российская академия наук
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "Акрус Биомед" готовится к запуску производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Препараты, которые не имеют прямых аналогов в России, созданы в сотрудничестве с Институтом биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН. Они разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, комбинированных поражений. БМКП позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов."В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование. В реализацию своего проекта на площадке "Печатники" компания вложила свыше 320 миллионов рублей", – сказал Ефимов.Лечение с использованием отечественных БМКП будет дешевле существующих методов и доступнее как для пациентов, так и для системы здравоохранения в целом."С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около шести тысяч единиц товаров в месяц. Предприятие планирует поставлять продукцию в лечебные учреждения столицы по предварительному заказу за двое суток", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.
https://ria.ru/20221027/obekty-1827052465.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, россия, российская академия наук
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Владислав Овчинский, Россия, Российская академия наук
МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "Акрус Биомед" готовится к запуску производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Препараты, которые не имеют прямых аналогов в России, созданы в сотрудничестве с Институтом биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН. Они разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, комбинированных поражений. БМКП позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов.
"В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование. В реализацию своего проекта на площадке "Печатники" компания вложила свыше 320 миллионов рублей", – сказал Ефимов.
Лечение с использованием отечественных БМКП будет дешевле существующих методов и доступнее как для пациентов, так и для системы здравоохранения в целом.
"С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около шести тысяч единиц товаров в месяц. Предприятие планирует поставлять продукцию в лечебные учреждения столицы по предварительному заказу за двое суток", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.