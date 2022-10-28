https://ria.ru/20221028/biopreparaty-1827381521.html

"Технополис "Москва" начнет производить биопрепараты для заживления ран

"Технополис "Москва" начнет производить биопрепараты для заживления ран - РИА Новости, 28.10.2022

"Технополис "Москва" начнет производить биопрепараты для заживления ран

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "Акрус Биомед" готовится к запуску производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T07:18

2022-10-28T07:18

2022-10-28T07:18

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" "Акрус Биомед" готовится к запуску производства биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Препараты, которые не имеют прямых аналогов в России, созданы в сотрудничестве с Институтом биологии развития имени Н. К. Кольцова РАН. Они разработаны на основе выращенных клеток кожи человека и специального носителя для лечения длительно незаживающих ран, язв и обширных ожогов, комбинированных поражений. БМКП позволяют восстановить кожные покровы в короткие сроки и без образования рубцов."В четвертом квартале этого года резидент особой экономической зоны столицы планирует начать выпускать биомедицинские клеточные продукты для людей и животных, которые направит на научные исследования и тестирование. В реализацию своего проекта на площадке "Печатники" компания вложила свыше 320 миллионов рублей", – сказал Ефимов.Лечение с использованием отечественных БМКП будет дешевле существующих методов и доступнее как для пациентов, так и для системы здравоохранения в целом."С 2024 года, после завершения клинических испытаний и получения регистрационных удостоверений, компания намерена производить около шести тысяч единиц товаров в месяц. Предприятие планирует поставлять продукцию в лечебные учреждения столицы по предварительному заказу за двое суток", – сказал руководитель ДИПП Владислав Овчинский.

https://ria.ru/20221027/obekty-1827052465.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, россия, российская академия наук