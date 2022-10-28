https://ria.ru/20221028/biometriya-1827642808.html

Вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен в феврале 2023 года

Вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен в феврале 2023 года - РИА Новости, 28.10.2022

Вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен в феврале 2023 года

Пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа на портал "Госуслуг" уже в феврале 2023 года, функция будет дополнительной к уже существующим способам... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:53

2022-10-28T18:53

2022-10-28T18:53

общество

дмитрий чернышенко

владимир путин

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/10/1773157622_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8a4a1784723017f313fce7d5cda69d.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа на портал "Госуслуг" уже в феврале 2023 года, функция будет дополнительной к уже существующим способам аутентификации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры."На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года... Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже существующим способам аутентификации на портале: привычные логин и пароль также сохраняются", - сообщили в министерстве.Как отметили в Минцифры, войти через биометрию на портал "Госуслуг" смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. В будущем регистрация будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение. Для аутентификации с помощью последнего способа пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.Минцифры РФ в начале августа опубликовало проект постановления правительства, согласно которому предлагалось ввести аутентификацию на "Госуслугах" через единую биометрическую систему с 1 декабря 2022 года.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что на "Госуслугах" станет доступна верификация с помощью биометрии. Он добавил, что использование биометрии при входе на портал будет добровольным - граждане смогут устанавливать функцию по желанию. В Минцифры также заверили, что никаких ограничений в связи с введением нового формата верификации не будет - все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии.А в июле президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.

https://ria.ru/20221019/gosuslugi-1825063451.html

https://ria.ru/20221024/it-1826297008.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, дмитрий чернышенко, владимир путин, технологии, россия