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Вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен в феврале 2023 года - РИА Новости, 28.10.2022
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Вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен в феврале 2023 года
Вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен в феврале 2023 года - РИА Новости, 28.10.2022
Вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен в феврале 2023 года
Пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа на портал "Госуслуг" уже в феврале 2023 года, функция будет дополнительной к уже существующим способам... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:53
2022-10-28T18:53
общество
дмитрий чернышенко
владимир путин
технологии
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа на портал "Госуслуг" уже в феврале 2023 года, функция будет дополнительной к уже существующим способам аутентификации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры."На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года... Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже существующим способам аутентификации на портале: привычные логин и пароль также сохраняются", - сообщили в министерстве.Как отметили в Минцифры, войти через биометрию на портал "Госуслуг" смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. В будущем регистрация будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение. Для аутентификации с помощью последнего способа пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.Минцифры РФ в начале августа опубликовало проект постановления правительства, согласно которому предлагалось ввести аутентификацию на "Госуслугах" через единую биометрическую систему с 1 декабря 2022 года.Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что на "Госуслугах" станет доступна верификация с помощью биометрии. Он добавил, что использование биометрии при входе на портал будет добровольным - граждане смогут устанавливать функцию по желанию. В Минцифры также заверили, что никаких ограничений в связи с введением нового формата верификации не будет - все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии.А в июле президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.
https://ria.ru/20221019/gosuslugi-1825063451.html
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общество, дмитрий чернышенко, владимир путин, технологии, россия
Общество, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Технологии, Россия
18:53 28.10.2022
 
Вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен в феврале 2023 года

Минцифры: вход на "Госуслуги" через биометрию будет доступен уже в феврале 2023 года

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пользователи смогут воспользоваться биометрией для входа на портал "Госуслуг" уже в феврале 2023 года, функция будет дополнительной к уже существующим способам аутентификации, рассказали РИА Новости в пресс-службе Минцифры.
"На "Госуслугах" будет доступна функция входа с помощью биометрии. Такая возможность появится у граждан уже в феврале 2023 года... Использовать биометрию граждане смогут по собственному желанию. Биометрические данные будут дополнительным к уже существующим способам аутентификации на портале: привычные логин и пароль также сохраняются", - сообщили в министерстве.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 11:38
План запуска "Госуслуг" на новых территориях подготовят к середине ноября
Как отметили в Минцифры, войти через биометрию на портал "Госуслуг" смогут пользователи, которые зарегистрировались в Единой биометрической системе (ЕБС) и дали свое согласие на использование данного сервиса. На данный момент зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. В будущем регистрация будет также доступна через МФЦ или специальное мобильное приложение. Для аутентификации с помощью последнего способа пользователю будет нужен загранпаспорт нового поколения и смартфон с NFC-модулем.
Минцифры РФ в начале августа опубликовало проект постановления правительства, согласно которому предлагалось ввести аутентификацию на "Госуслугах" через единую биометрическую систему с 1 декабря 2022 года.
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что на "Госуслугах" станет доступна верификация с помощью биометрии. Он добавил, что использование биометрии при входе на портал будет добровольным - граждане смогут устанавливать функцию по желанию. В Минцифры также заверили, что никаких ограничений в связи с введением нового формата верификации не будет - все существующие сервисы останутся доступными даже тем, кто откажется от сдачи биометрии.
А в июле президент России Владимир Путин подписал закон о закреплении режима оборота персональных данных, предусматривающий возможность передачи биометрии в единую систему без получения на это согласия субъекта персональных данных, но с уведомлением его.
Программист за компьютером - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 15:09
Число аккредитованных IT-компаний в России в 2022 году выросло в семь раз
 
ОбществоДмитрий ЧернышенкоВладимир ПутинТехнологииРоссия
 
 
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