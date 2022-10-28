19:10 28.10.2022 (обновлено: 20:49 28.10.2022)
Украинская беженка обвинила в рабстве приютившую ее британку, пишут СМИ
Daily Mail: украинская беженка обвинила приютившую ее жительницу Акфилда в рабстве
© AP Photo / Pawel KuczynskiБеженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве
© AP Photo / Pawel Kuczynski
Беженцы из Украины, следующие в Великобританию, во время пересадки Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Украинская беженка обвинила приютившую ее британку в рабстве после того, как та попросила свою гостью больше помогать ей по дому, сообщила газета Daily Mail.
Ханна Дебенхэм, 42-летняя жительница Акфилда, в рамках государственной программы приема беженцев приютила у себя женщину с ребенком. Уроженка бывшей советской республики позже обратилась в полицию и обвинила британку, что ее "использовали как рабыню и няню для детей на полный рабочий день за небольшую или нулевую плату под видом схемы для украинских беженцев". Ведомство начало расследование, однако из-за отсутствия доказательств его прекратили.
По словам специалиста по психическому здоровью Национальной службы здравоохранения (NHS) Дебенхэм, она в конце июня приютила у себя украинскую беженку, которая должна была за 200 фунтов в месяц два-три дня в неделю выполнять обязанности няни с ее сыном.
Как отмечается, британка во многом помогала украинке и поначалу обе женщины хорошо ладили, однако позже взаимопонимание "начало рушиться из-за резких культурных различий". Вскоре, как утверждает Дебенхэм, гостья перестала убирать за собой, а когда хозяйка жилья не смогла отвезти ее на прием, случился скандал. Последней каплей для британки стала история, когда украинка предложила ее сыну сходить в туалет рядом с детской площадкой, хотя их дом находился в двух минутах ходьбы, после этого Дебенхэм попросила беженку искать новое жилье.
"Когда они приехали в Великобританию и жили с нами, я считаю, что мы и местная школа дали им (беженцам) больше, чем было необходимо. <…> Однако в ответ она подвергла меня большому стрессу, так как в отношении меня полиция проводила расследование. <…> Теперь, когда я вижу украинский флаг в этой стране, я не могу не испытывать злости на людей, которые не имеют ни благодарности, ни заботы, ни уважения к таким людям, как я, которые наивно думали, что могут сделать этот мир лучше, если помогут им, пригласив их к себе пожить", — приводит издание слова Дебенхэм.
В марте власти Великобритании запустили программу "Дома для Украины", позволяющую частным лицам, благотворительным организациям, общественным группам и предприятиям предоставлять жилье для беженцев с Украины, за что они могут получать 350 фунтов стерлингов (чуть более 450 долларов) в месяц.