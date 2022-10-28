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В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы - РИА Новости, 28.10.2022
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В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы
В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы - РИА Новости, 28.10.2022
В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы
Беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:50
2022-10-28T19:01
в мире
иран
англия
сша
саудовская аравия
тегеран (город)
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии, следует из совместного заявления Министерства разведки и Разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана."По имеющейся информации, главную роль в этом (в беспорядках) сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и в тесном сотрудничестве с британской службой внешней разведки, службой внешней разведки Израиля (Моссад) и службой внешней разведки Саудовской Аравии, и ряда других стран", - говорится в заявлении.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
https://ria.ru/20221028/mavzoley-1827634071.html
https://ria.ru/20221026/terrorist-1827037261.html
иран
англия
сша
саудовская аравия
тегеран (город)
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в мире, иран, англия, сша, саудовская аравия, тегеран (город), центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Иран, Англия, США, Саудовская Аравия, Тегеран (город), Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
18:50 28.10.2022 (обновлено: 19:01 28.10.2022)
 
В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы

В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали спецслужбы США, Англии, Израиля, КСА

© AP PhotoУчастники акции протеста в центре Тегерана, Иран
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo
Участники акции протеста в центре Тегерана, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии, следует из совместного заявления Министерства разведки и Разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"По имеющейся информации, главную роль в этом (в беспорядках) сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и в тесном сотрудничестве с британской службой внешней разведки, службой внешней разведки Израиля (Моссад) и службой внешней разведки Саудовской Аравии, и ряда других стран", - говорится в заявлении.
Шираз, Иран - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 18:29
Иран обвинил Запад в игнорировании нападения на мавзолей в Ширазе
В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.
Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.
Силы безопасности Ирана на месте вооруженного нападения на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз - РИА Новости, 1920, 26.10.2022
26 октября, 19:57
СМИ раскрыли детали о террористах, напавших на мавзолей в Иране
 
В миреИранАнглияСШАСаудовская АравияТегеран (город)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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