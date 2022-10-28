https://ria.ru/20221028/besporyadki-1827641791.html

В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы

В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы - РИА Новости, 28.10.2022

В КСИР заявили, что беспорядки в Иране спланировали зарубежные спецслужбы

Беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:50

2022-10-28T18:50

2022-10-28T19:01

в мире

иран

англия

сша

саудовская аравия

тегеран (город)

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. Беспорядки и протесты в Иране в связи с гибелью молодой девушки Махсы Амини были полностью спланированы и реализованы разведывательными службами Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии, следует из совместного заявления Министерства разведки и Разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана."По имеющейся информации, главную роль в этом (в беспорядках) сыграло Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и в тесном сотрудничестве с британской службой внешней разведки, службой внешней разведки Израиля (Моссад) и службой внешней разведки Саудовской Аравии, и ряда других стран", - говорится в заявлении.В Иране уже более месяца продолжаются беспорядки, начавшиеся в середине сентября в связи с гибелью молодой иранки Амини, после того как ее задержала полиция нравов. Протесты и мятежи проходят в основном в провинциях Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке акций, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране. Участники беспорядков совершают систематические нападения и убийства сотрудников сил безопасности – полиции, КСИР и ее структуры Басидж.Амини 13 сентября была задержана в Тегеране полицией нравов и отправлена для объяснительной беседы в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке. В этом центре у девушки произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня она скончалась. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях были опубликованы видеозаписи, на которых девушки обрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок "русари", который, согласно законодательству, должен обязательно покрывать голову иранской женщины.

https://ria.ru/20221028/mavzoley-1827634071.html

https://ria.ru/20221026/terrorist-1827037261.html

иран

англия

сша

саудовская аравия

тегеран (город)

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в мире, иран, англия, сша, саудовская аравия, тегеран (город), центральное разведывательное управление (цру)