https://ria.ru/20221028/belousov-1827562070.html

Белоусов назвал Закавказье одним из центров многополярности

Белоусов назвал Закавказье одним из центров многополярности - РИА Новости, 28.10.2022

Белоусов назвал Закавказье одним из центров многополярности

Мир на наших глазах входит в новую эпоху, и регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать одним из центров создаваемого многополярного мира, заявил РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:01

2022-10-28T16:01

2022-10-28T16:01

андрей белоусов

каспийское море

закавказье

россия

в мире

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БАКУ, 28 окт - РИА Новости. Мир на наших глазах входит в новую эпоху, и регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать одним из центров создаваемого многополярного мира, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Мир на наших глазах входит в новую эпоху. Кто-то говорит о конце глобализации, но, безусловно, правильно и точнее говорить о новом этапе становления многополярного мира", - сказал Белоусов, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."И в этих новых условиях регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать центром экономического роста и процветания", - добавил он.Белоусов выразил уверенность, что именно устойчивые транспортные, экономические и гуманитарные связи в регионе станут основной для этого процветания.

https://ria.ru/20221028/azerbaydzhan-1827455887.html

каспийское море

закавказье

россия

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андрей белоусов, каспийское море, закавказье, россия, в мире