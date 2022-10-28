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Белоусов назвал Закавказье одним из центров многополярности - РИА Новости, 28.10.2022
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Белоусов назвал Закавказье одним из центров многополярности
Белоусов назвал Закавказье одним из центров многополярности - РИА Новости, 28.10.2022
Белоусов назвал Закавказье одним из центров многополярности
Мир на наших глазах входит в новую эпоху, и регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать одним из центров создаваемого многополярного мира, заявил РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:01
2022-10-28T16:01
андрей белоусов
каспийское море
закавказье
россия
в мире
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БАКУ, 28 окт - РИА Новости. Мир на наших глазах входит в новую эпоху, и регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать одним из центров создаваемого многополярного мира, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов."Мир на наших глазах входит в новую эпоху. Кто-то говорит о конце глобализации, но, безусловно, правильно и точнее говорить о новом этапе становления многополярного мира", - сказал Белоусов, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме."И в этих новых условиях регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать центром экономического роста и процветания", - добавил он.Белоусов выразил уверенность, что именно устойчивые транспортные, экономические и гуманитарные связи в регионе станут основной для этого процветания.
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андрей белоусов, каспийское море, закавказье, россия, в мире
Андрей Белоусов, Каспийское море, Закавказье, Россия, В мире
16:01 28.10.2022
 
Белоусов назвал Закавказье одним из центров многополярности

Белоусов: Закавказье имеет все шансы стать одним из центров грядущего многополярного мира

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства КузбассаПервый вице-премьер РФ Андрей Белоусов
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Кузбасса
Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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БАКУ, 28 окт - РИА Новости. Мир на наших глазах входит в новую эпоху, и регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать одним из центров создаваемого многополярного мира, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
"Мир на наших глазах входит в новую эпоху. Кто-то говорит о конце глобализации, но, безусловно, правильно и точнее говорить о новом этапе становления многополярного мира", - сказал Белоусов, выступая на Веронском Евразийском экономическом форуме.
"И в этих новых условиях регион Каспийского моря и Закавказья имеет все шансы стать центром экономического роста и процветания", - добавил он.
Белоусов выразил уверенность, что именно устойчивые транспортные, экономические и гуманитарные связи в регионе станут основной для этого процветания.
Баку, Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 12:23
Белоусов обсудил с президентом Азербайджана торговые отношения
 
Андрей БелоусовКаспийское мореЗакавказьеРоссияВ мире
 
 
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