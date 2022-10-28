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Гладков проверил ремонт поврежденного дома в Белгороде - РИА Новости, 28.10.2022
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https://ria.ru/20221028/belgorod-1827535167.html
Гладков проверил ремонт поврежденного дома в Белгороде
Гладков проверил ремонт поврежденного дома в Белгороде - РИА Новости, 28.10.2022
Гладков проверил ремонт поврежденного дома в Белгороде
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительных работ в поврежденном в результате обстрела доме на улице Губкина и отметил, что... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T14:59
2022-10-28T14:59
белгородская область
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
происшествия
жилье
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БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительных работ в поврежденном в результате обстрела доме на улице Губкина и отметил, что приоритет при реконструкции – безопасность выполнения работ, сообщила пресс-служба правительства региона.В середине октября в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г – поврежден верхний этаж, а также два автомобиля. Строители незамедлительно приступили к ремонтным работам, жильцы поврежденных квартир переехали в пункты временного размещения."Своими глазами увидел, как идёт процесс демонтажа. Самое главное, чтобы соблюдались меры предосторожности, потому что строительные работы всё ещё идут, в том числе и вокруг дома. Задача управляющей компании - проинструктировать жильцов. А задача строительной компании - очень аккуратно выполнять свои работы", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.Сообщается, что жители дома, кроме двух наиболее поврежденных квартир, уже возвращаются из пунктов временного размещения. Основные конструкции, которые были повреждены, уже демонтированы. Работы продолжаются в двух наиболее поврежденных квартирах, а также на техническом этаже, где идет демонтаж внутренних перекрытий. Работы идут и вокруг дома, поэтому для жильцов был второй вход в здание через магазин. К концу следующей недели откроется основной вход. Губернатор области отметил, что безопасность работ в приоритете."Следующий этап работ - завершение восстановления двух наиболее поврежденных квартир. В целом все работы в доме планируется завершить 1 февраля", - пояснили в правительстве. Жильцы одной квартиры сейчас расселены в гостиницу, у второй семьи есть место для проживания. Глава региона подчеркивает, что до всех жильцов доводятся проектные решения и экспертные заключения."Все экспертизы и проектные решения доводились до жильцов. Чтобы ни у кого не было переживаний из-за опасности нахождения в доме. Я хочу, чтобы все понимали, что работы проводят профессионалы и профессионалы дают этому оценку", — заключил губернатор Белгородской области.
https://ria.ru/20221021/belgorod-1825814806.html
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, происшествия, жилье
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков, Происшествия, Жилье
14:59 28.10.2022
 
Гладков проверил ремонт поврежденного дома в Белгороде

Губернатор Гладков проверил ремонт поврежденного из-за обстрела дома в Белгороде

© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительных работ в повреждённом после обстрела доме на улице Губкина
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительных работ в повреждённом после обстрела доме на улице Губкина - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Губернатор и Правительство Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительных работ в повреждённом после обстрела доме на улице Губкина
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БЕЛГОРОД, 28 окт – РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проверил ход строительных работ в поврежденном в результате обстрела доме на улице Губкина и отметил, что приоритет при реконструкции – безопасность выполнения работ, сообщила пресс-служба правительства региона.
В середине октября в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО повреждения получил жилой дом на улице Губкина, 42г – поврежден верхний этаж, а также два автомобиля. Строители незамедлительно приступили к ремонтным работам, жильцы поврежденных квартир переехали в пункты временного размещения.
Белгород - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
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"Своими глазами увидел, как идёт процесс демонтажа. Самое главное, чтобы соблюдались меры предосторожности, потому что строительные работы всё ещё идут, в том числе и вокруг дома. Задача управляющей компании - проинструктировать жильцов. А задача строительной компании - очень аккуратно выполнять свои работы", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
Сообщается, что жители дома, кроме двух наиболее поврежденных квартир, уже возвращаются из пунктов временного размещения. Основные конструкции, которые были повреждены, уже демонтированы. Работы продолжаются в двух наиболее поврежденных квартирах, а также на техническом этаже, где идет демонтаж внутренних перекрытий. Работы идут и вокруг дома, поэтому для жильцов был второй вход в здание через магазин. К концу следующей недели откроется основной вход. Губернатор области отметил, что безопасность работ в приоритете.
"Следующий этап работ - завершение восстановления двух наиболее поврежденных квартир. В целом все работы в доме планируется завершить 1 февраля", - пояснили в правительстве. Жильцы одной квартиры сейчас расселены в гостиницу, у второй семьи есть место для проживания. Глава региона подчеркивает, что до всех жильцов доводятся проектные решения и экспертные заключения.
"Все экспертизы и проектные решения доводились до жильцов. Чтобы ни у кого не было переживаний из-за опасности нахождения в доме. Я хочу, чтобы все понимали, что работы проводят профессионалы и профессионалы дают этому оценку", — заключил губернатор Белгородской области.
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Белгородская областьБелгородская областьБелгородВячеслав ГладковПроисшествияЖилье
 
 
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