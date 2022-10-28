https://ria.ru/20221028/bayden-1827665484.html

Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления

Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления - РИА Новости, 28.10.2022

Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления

Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после выступления в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Видео инцидента опубликовал канал NBC News. РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:25

2022-10-28T20:25

2022-10-28T20:56

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после выступления в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Видео инцидента опубликовал канал NBC News.После завершения речи Байден некоторое время стоял в неестественной позе, не понимая, куда идти. Он не смог самостоятельно покинуть сцену и сесть на стул, поэтому ему помогли выйти из затруднения, проводив его до места.На мероприятии Байден давал комментарии по поводу предложения компании Micron Technology Inc. построить завод по производству полупроводников стоимостью 100 миллиардов долларов в Клэе.Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение хозяина Белого дома, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.

https://ria.ru/20221028/impichment-1827643432.html

https://ria.ru/20221028/bayden-1827395043.html

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в мире, джо байден, сша, нью-йорк (город)