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Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления - РИА Новости, 28.10.2022
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Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления
Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления - РИА Новости, 28.10.2022
Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления
Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после выступления в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Видео инцидента опубликовал канал NBC News. РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:25
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в мире
джо байден
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после выступления в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Видео инцидента опубликовал канал NBC News.После завершения речи Байден некоторое время стоял в неестественной позе, не понимая, куда идти. Он не смог самостоятельно покинуть сцену и сесть на стул, поэтому ему помогли выйти из затруднения, проводив его до места.На мероприятии Байден давал комментарии по поводу предложения компании Micron Technology Inc. построить завод по производству полупроводников стоимостью 100 миллиардов долларов в Клэе.Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение хозяина Белого дома, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
https://ria.ru/20221028/impichment-1827643432.html
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в мире, джо байден, сша, нью-йорк (город)
В мире, Джо Байден, США, Нью-Йорк (город)
20:25 28.10.2022 (обновлено: 20:56 28.10.2022)
 
Байден потерялся и не смог найти свое место после выступления

Президент США Байден после выступления потерялся на сцене и не смог найти свое место

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в очередную неловкую ситуацию после выступления в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк. Видео инцидента опубликовал канал NBC News.
После завершения речи Байден некоторое время стоял в неестественной позе, не понимая, куда идти. Он не смог самостоятельно покинуть сцену и сесть на стул, поэтому ему помогли выйти из затруднения, проводив его до места.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 18:55
Республиканцы не видят смысла инициировать импичмент Байдена, сообщили СМИ
На мероприятии Байден давал комментарии по поводу предложения компании Micron Technology Inc. построить завод по производству полупроводников стоимостью 100 миллиардов долларов в Клэе.
Это далеко не первый случай, когда общественность замечает странное поведение хозяина Белого дома, которому в этом году исполнится 80 лет. В начале апреля он приписал жене экс-президента США Барака Обамы Мишель должность вице-президента в период, когда на этой должности находился он сам. Кроме того, Байден неоднократно называл Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова "вакцинация" и "эскалация", а также Сирию с Ливией и Ирак с Ираном.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
Вчера, 04:03
Байден прокомментировал слова Путина о ядерном оружии
 
В миреДжо БайденСШАНью-Йорк (город)
 
 
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