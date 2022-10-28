https://ria.ru/20221028/bayden-1827635745.html

Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане

Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане - РИА Новости, 28.10.2022

Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане

Статистические данные из США, включая снижение инфляции, рост доходов населения и повышение ВВП свидетельствуют о "прогрессе" в реализации экономического плана... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T18:35

2022-10-28T18:35

2022-10-28T18:35

экономика

цены на нефть

джо байден

сша

министерство торговли сша

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Статистические данные из США, включая снижение инфляции, рост доходов населения и повышение ВВП свидетельствуют о "прогрессе" в реализации экономического плана президента Джо Байдена, говорится в его заявлении на сайте Белого дома, опубликованном в пятницу.По словам американского президента, инфляция в стране снизилась в третьем квартале, включая цены на энергоносители."Цены на топливо сократились на 1,2 доллара (за галлон - Ред.) с летних пиков", - указал он.Ранее в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило о росте доходов населения США в сентябре на 0,4% по сравнению с августом. Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год. Потребительские цены в стране по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее.

сша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, джо байден, сша, министерство торговли сша