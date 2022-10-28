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Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане - РИА Новости, 28.10.2022
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Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане
Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане - РИА Новости, 28.10.2022
Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане
Статистические данные из США, включая снижение инфляции, рост доходов населения и повышение ВВП свидетельствуют о "прогрессе" в реализации экономического плана... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T18:35
2022-10-28T18:35
экономика
цены на нефть
джо байден
сша
министерство торговли сша
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Статистические данные из США, включая снижение инфляции, рост доходов населения и повышение ВВП свидетельствуют о "прогрессе" в реализации экономического плана президента Джо Байдена, говорится в его заявлении на сайте Белого дома, опубликованном в пятницу.По словам американского президента, инфляция в стране снизилась в третьем квартале, включая цены на энергоносители."Цены на топливо сократились на 1,2 доллара (за галлон - Ред.) с летних пиков", - указал он.Ранее в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило о росте доходов населения США в сентябре на 0,4% по сравнению с августом. Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год. Потребительские цены в стране по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее.
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экономика, цены на нефть, джо байден, сша, министерство торговли сша
Экономика, Цены на нефть, Джо Байден, США, Министерство торговли США
18:35 28.10.2022
 
Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане

Байден: экономические отчеты показали, что инфляция становится ниже, а доходы выше

© AP Photo / Josh ReynoldsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© AP Photo / Josh Reynolds
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Статистические данные из США, включая снижение инфляции, рост доходов населения и повышение ВВП свидетельствуют о "прогрессе" в реализации экономического плана президента Джо Байдена, говорится в его заявлении на сайте Белого дома, опубликованном в пятницу.
"Экономические отчеты показывают, что мы прогрессируем в нашем экономическом плане: инфляция становится ниже, доходы выше и рост устойчивый", - сообщил Байден.
По словам американского президента, инфляция в стране снизилась в третьем квартале, включая цены на энергоносители.
"Цены на топливо сократились на 1,2 доллара (за галлон - Ред.) с летних пиков", - указал он.
Ранее в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило о росте доходов населения США в сентябре на 0,4% по сравнению с августом. Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год. Потребительские цены в стране по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее.
 
ЭкономикаЦены на нефтьДжо БайденСШАМинистерство торговли США
 
 
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