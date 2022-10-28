Байден заявил о "прогрессе" в его экономическом плане
Байден: экономические отчеты показали, что инфляция становится ниже, а доходы выше
© AP Photo / Josh ReynoldsПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Josh Reynolds
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Статистические данные из США, включая снижение инфляции, рост доходов населения и повышение ВВП свидетельствуют о "прогрессе" в реализации экономического плана президента Джо Байдена, говорится в его заявлении на сайте Белого дома, опубликованном в пятницу.
"Экономические отчеты показывают, что мы прогрессируем в нашем экономическом плане: инфляция становится ниже, доходы выше и рост устойчивый", - сообщил Байден.
По словам американского президента, инфляция в стране снизилась в третьем квартале, включая цены на энергоносители.
"Цены на топливо сократились на 1,2 доллара (за галлон - Ред.) с летних пиков", - указал он.
Ранее в пятницу бюро экономического анализа министерства торговли страны сообщило о росте доходов населения США в сентябре на 0,4% по сравнению с августом. Ранее в четверг бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что ВВП США в третьем квартале, согласно первой оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год. Потребительские цены в стране по итогам сентября выросли на 8,2% в годовом выражении после роста на 8,3% месяцем ранее.