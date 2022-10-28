https://ria.ru/20221028/bayden-1827395043.html

Байден прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Байден прокомментировал слова Путина о ядерном оружии - РИА Новости, 28.10.2022

Байден прокомментировал слова Путина о ядерном оружии

Президент США Джо Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T04:03

2022-10-28T04:03

2022-10-28T04:40

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что продолжающиеся упоминания ядерного оружия российским лидером Владимиром Путиным идут вразрез с заявлениями об отсутствии намерений применять его.На пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай" президент РФ заявил, что Москве не нужен ядерный удар по Украине. Путин призвал тех, кто утверждает, что РФ может применить ядерное оружие, прочесть военную доктрину России."Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своем подходе к этому. Он может все это завершить, уйдя с Украины", - сказал Байден в интервью телеканалу Newsnation.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать интервью Байдена, где президент США заявил, что Путин не может безнаказанно продолжать говорить о применении тактического ядерного оружия, заявил, что ежедневные упражнения США и стран Европы в ядерной риторике - это пагубная и провокационная практика, РФ в ней участвовать не будет.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221028/g20-1827391925.html

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в мире, владимир путин, джо байден, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, сша, украина