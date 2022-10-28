https://ria.ru/20221028/banki-1827579893.html

"Набегов на банки" в России нет, заявила Набиуллина

"Набегов на банки" в России нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.10.2022

"Набегов на банки" в России нет, заявила Набиуллина

"Набегов на банки" в России нет, в сентябре граждане забирали деньги для создания сбережений и из предосторожности, и делали это в меньшем объеме, чем в... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T16:43

2022-10-28T16:43

2022-10-28T16:43

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

банки

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Набегов на банки" в России нет, в сентябре граждане забирали деньги для создания сбережений и из предосторожности, и делали это в меньшем объеме, чем в феврале, при этом банковская система с этим справилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Я бы не назвала это bank run, потому что обычно bank run - это... когда люди перестают верить в финансовую устойчивость конкретных банков, это все-таки были несколько другие явления. Особенно в сентябре - во многом люди забирали средства из банков в силу создания сбережений, в силу мотива предосторожности", - сказала она на пресс-конференции в пятницу."Вывод средств из банков сейчас был более плавным и меньше, чем был в феврале. В феврале банковская система справилась с этим спросом на ликвидность, и сейчас справилась и справляется. ...Система находится в структурном профиците, банки умеют управлять ликвидностью и, если нужно, повышают ставки по вкладам, мы видели это и в феврале, когда повышение ставок по вкладам вернуло деньги в банковскую систему. И сейчас последние данные показывают тоже, что деньги начали возвращаться в банковскую систему", - добавила она.

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россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), банки