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"Набегов на банки" в России нет, заявила Набиуллина
"Набегов на банки" в России нет, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.10.2022
"Набегов на банки" в России нет, заявила Набиуллина
"Набегов на банки" в России нет, в сентябре граждане забирали деньги для создания сбережений и из предосторожности, и делали это в меньшем объеме, чем в... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T16:43
2022-10-28T16:43
2022-10-28T16:43
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
банки
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Набегов на банки" в России нет, в сентябре граждане забирали деньги для создания сбережений и из предосторожности, и делали это в меньшем объеме, чем в феврале, при этом банковская система с этим справилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Я бы не назвала это bank run, потому что обычно bank run - это... когда люди перестают верить в финансовую устойчивость конкретных банков, это все-таки были несколько другие явления. Особенно в сентябре - во многом люди забирали средства из банков в силу создания сбережений, в силу мотива предосторожности", - сказала она на пресс-конференции в пятницу."Вывод средств из банков сейчас был более плавным и меньше, чем был в феврале. В феврале банковская система справилась с этим спросом на ликвидность, и сейчас справилась и справляется. ...Система находится в структурном профиците, банки умеют управлять ликвидностью и, если нужно, повышают ставки по вкладам, мы видели это и в феврале, когда повышение ставок по вкладам вернуло деньги в банковскую систему. И сейчас последние данные показывают тоже, что деньги начали возвращаться в банковскую систему", - добавила она.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф), банки
Экономика, Эльвира Набиуллина, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Банки
"Набегов на банки" в России нет, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что россияне забрали деньги из банков для создания сбережений
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. "Набегов на банки" в России нет, в сентябре граждане забирали деньги для создания сбережений и из предосторожности, и делали это в меньшем объеме, чем в феврале, при этом банковская система с этим справилась, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Я бы не назвала это bank run, потому что обычно bank run - это... когда люди перестают верить в финансовую устойчивость конкретных банков, это все-таки были несколько другие явления. Особенно в сентябре - во многом люди забирали средства из банков в силу создания сбережений, в силу мотива предосторожности", - сказала она на пресс-конференции в пятницу.
"Вывод средств из банков сейчас был более плавным и меньше, чем был в феврале. В феврале банковская система справилась с этим спросом на ликвидность, и сейчас справилась и справляется. ...Система находится в структурном профиците, банки умеют управлять ликвидностью и, если нужно, повышают ставки по вкладам, мы видели это и в феврале, когда повышение ставок по вкладам вернуло деньги в банковскую систему. И сейчас последние данные показывают тоже, что деньги начали возвращаться в банковскую систему", - добавила она.