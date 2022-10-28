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ЦБ пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков - РИА Новости, 28.10.2022
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ЦБ пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков
ЦБ пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков - РИА Новости, 28.10.2022
ЦБ пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков
Банк России пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков в стране, банковская система устойчива, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T15:34
2022-10-28T15:49
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков в стране, банковская система устойчива, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина."Какой-то потребности потенциально в бэйлауте я не вижу, никаких таких вот случаев, что это бы потребовалось в обозримой перспективе мы не видим, потому что в целом банковская система устойчива", - сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции."Что касается работы российских дочек иностранных банков в России - мы к ним относимся как к российским банкам, и все регулирование в целом и надзорная практика построена абсолютно одинаковым образом, но, действительно, сделки с активами ряда из них по перечню - они требуют специального разрешения, пока такие критерии не установлены, идет работа над указом, и пока об этом сложно говорить", - добавила Набиуллина.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
15:34 28.10.2022 (обновлено: 15:49 28.10.2022)
 
ЦБ пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков

Набиуллина: ЦБ пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России пока не видит необходимости в спасении "дочек" иностранных банков в стране, банковская система устойчива, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Какой-то потребности потенциально в бэйлауте я не вижу, никаких таких вот случаев, что это бы потребовалось в обозримой перспективе мы не видим, потому что в целом банковская система устойчива", - сообщила глава ЦБ в ходе пресс-конференции.
"Что касается работы российских дочек иностранных банков в России - мы к ним относимся как к российским банкам, и все регулирование в целом и надзорная практика построена абсолютно одинаковым образом, но, действительно, сделки с активами ряда из них по перечню - они требуют специального разрешения, пока такие критерии не установлены, идет работа над указом, и пока об этом сложно говорить", - добавила Набиуллина.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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