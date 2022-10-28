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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента - РИА Новости, 28.10.2022
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента
Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:34
2022-10-28T13:34
2022-10-28T13:34
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ в сентябре снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых. В то же время регулятор ужесточил свою риторику, убрав из заявления сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике и ограничившись нейтральной формулировкой. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что хотя ЦБ не исключает "каких-то" движений по ключевой ставке, вероятность ее снижения сократилась."Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", - сказано в заявлении.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали такого решения, объясняя его тем, что ЦБ необходимо балансировать между ускорением инфляции, ростом инфляционных ожиданий и стимулированием экономики.
https://ria.ru/20221027/putin-1827363168.html
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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента
ЦБ ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и сохранил ее на уровне 7,5 процента