https://ria.ru/20221028/bank-1827494052.html

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента - РИА Новости, 28.10.2022

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T13:34

2022-10-28T13:34

2022-10-28T13:34

экономика

цены на нефть

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ в сентябре снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых. В то же время регулятор ужесточил свою риторику, убрав из заявления сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике и ограничившись нейтральной формулировкой. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что хотя ЦБ не исключает "каких-то" движений по ключевой ставке, вероятность ее снижения сократилась."Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", - сказано в заявлении.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали такого решения, объясняя его тем, что ЦБ необходимо балансировать между ускорением инфляции, ростом инфляционных ожиданий и стимулированием экономики.

https://ria.ru/20221027/putin-1827363168.html

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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)