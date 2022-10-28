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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента - РИА Новости, 28.10.2022
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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента - РИА Новости, 28.10.2022
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента
Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T13:34
2022-10-28T13:34
экономика
цены на нефть
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора.ЦБ в сентябре снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых. В то же время регулятор ужесточил свою риторику, убрав из заявления сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике и ограничившись нейтральной формулировкой. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что хотя ЦБ не исключает "каких-то" движений по ключевой ставке, вероятность ее снижения сократилась."Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", - сказано в заявлении.Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали такого решения, объясняя его тем, что ЦБ необходимо балансировать между ускорением инфляции, ростом инфляционных ожиданий и стимулированием экономики.
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экономика, цены на нефть, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Цены на нефть, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
13:34 28.10.2022
 
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

ЦБ ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и сохранил ее на уровне 7,5 процента

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Банк России в пятницу ожидаемо прервал цикл снижения ключевой ставки и впервые с марта оставил ее без изменений - на уровне 7,5% годовых, следует из заявления регулятора.
ЦБ в сентябре снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до 7,5% годовых. В то же время регулятор ужесточил свою риторику, убрав из заявления сигнал по направленности своих дальнейших шагов по денежно-кредитной политике и ограничившись нейтральной формулировкой. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что хотя ЦБ не исключает "каких-то" движений по ключевой ставке, вероятность ее снижения сократилась.
"Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых", - сказано в заявлении.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидали такого решения, объясняя его тем, что ЦБ необходимо балансировать между ускорением инфляции, ростом инфляционных ожиданий и стимулированием экономики.
Здание Банка России - РИА Новости, 1920, 27.10.2022
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ЭкономикаЦены на нефтьЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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