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Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено

Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено - РИА Новости, 28.10.2022

Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено

Американские правоохранители в штате Нью-Мексико завершили расследование инцидента с участием Алека Болдуина и передали дело местному прокурору, пишет Los... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T11:43

2022-10-28T11:43

2022-10-28T11:43

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американские правоохранители в штате Нью-Мексико завершили расследование инцидента с участием Алека Болдуина и передали дело местному прокурору, пишет Los Angeles Times."Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений", — говорится в заявлении пресс-секретаря прокурора округа Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис.Издание со ссылкой на информированный источник сообщает, что в отчете офиса шерифа округа не уточняется, определили ли его следователи наличие достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений в связи с инцидентом.Газета New York Post отмечает, что в штате Нью-Мексико нет установленного законом времени для выдвижения обвинений помимо сроков давности.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.

https://ria.ru/20221026/pasternak-1826891494.html

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Елена Громова

новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), нью-мексико, санта-фе (аргентина), в мире