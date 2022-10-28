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Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено
Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено - РИА Новости, 28.10.2022
Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено
Американские правоохранители в штате Нью-Мексико завершили расследование инцидента с участием Алека Болдуина и передали дело местному прокурору, пишет Los... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:43
2022-10-28T11:43
2022-10-28T11:43
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американские правоохранители в штате Нью-Мексико завершили расследование инцидента с участием Алека Болдуина и передали дело местному прокурору, пишет Los Angeles Times."Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений", — говорится в заявлении пресс-секретаря прокурора округа Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис.Издание со ссылкой на информированный источник сообщает, что в отчете офиса шерифа округа не уточняется, определили ли его следователи наличие достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений в связи с инцидентом.Газета New York Post отмечает, что в штате Нью-Мексико нет установленного законом времени для выдвижения обвинений помимо сроков давности.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), нью-мексико, санта-фе (аргентина), в мире
Культура, Новости культуры, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Нью-Мексико, Санта-Фе (Аргентина), В мире
Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено
Завершено расследование стрельбы с участием Алека Болдуина на съемочной площадке
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Американские правоохранители в штате Нью-Мексико завершили расследование инцидента с участием Алека Болдуина и передали дело местному прокурору, пишет
Los Angeles Times.
"Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений", — говорится в заявлении пресс-секретаря прокурора округа Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис.
Издание со ссылкой на информированный источник сообщает, что в отчете офиса шерифа округа не уточняется, определили ли его следователи наличие достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений в связи с инцидентом.
Газета New York Post отмечает
, что в штате Нью-Мексико нет установленного законом времени для выдвижения обвинений помимо сроков давности.
В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.