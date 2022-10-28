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Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено - РИА Новости, 28.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221028/baldwin-1827428841.html
Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено
Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено - РИА Новости, 28.10.2022
Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено
Американские правоохранители в штате Нью-Мексико завершили расследование инцидента с участием Алека Болдуина и передали дело местному прокурору, пишет Los... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T11:43
2022-10-28T11:43
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американские правоохранители в штате Нью-Мексико завершили расследование инцидента с участием Алека Болдуина и передали дело местному прокурору, пишет Los Angeles Times."Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений", — говорится в заявлении пресс-секретаря прокурора округа Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис.Издание со ссылкой на информированный источник сообщает, что в отчете офиса шерифа округа не уточняется, определили ли его следователи наличие достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений в связи с инцидентом.Газета New York Post отмечает, что в штате Нью-Мексико нет установленного законом времени для выдвижения обвинений помимо сроков давности.В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
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новости культуры, алек болдуин (александр рэй болдуин iii), нью-мексико, санта-фе (аргентина), в мире
Культура, Новости культуры, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Нью-Мексико, Санта-Фе (Аргентина), В мире
11:43 28.10.2022
 
Расследование стрельбы с участием Алека Болдуина завершено

Завершено расследование стрельбы с участием Алека Болдуина на съемочной площадке

© Фото : Alex Baldwin/InstagramАктер Алек Болдуин во время съемок фильма "Ржавчина"
Актер Алек Болдуин во время съемок фильма Ржавчина - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Фото : Alex Baldwin/Instagram
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Американские правоохранители в штате Нью-Мексико завершили расследование инцидента с участием Алека Болдуина и передали дело местному прокурору, пишет Los Angeles Times.
"Окружной прокурор и ее команда приступят к тщательному изучению информации и доказательств, чтобы принять продуманное и своевременное решение о предъявлении обвинений", — говорится в заявлении пресс-секретаря прокурора округа Санта-Фе Мэри Кармак-Алтвис.
Издание со ссылкой на информированный источник сообщает, что в отчете офиса шерифа округа не уточняется, определили ли его следователи наличие достаточных доказательств для предъявления уголовных обвинений в связи с инцидентом.
Газета New York Post отмечает, что в штате Нью-Мексико нет установленного законом времени для выдвижения обвинений помимо сроков давности.
В октябре 2021 года Болдуин, снимавшийся в вестерне "Раст", при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
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