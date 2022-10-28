https://ria.ru/20221028/babaeva-1827688363.html

Сальдо выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой

Сальдо выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой - РИА Новости, 28.10.2022

Сальдо выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью главы подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:53

2022-10-28T23:53

2022-10-28T23:53

владимир сальдо

дмитрий киселев

херсонская область

симферополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью главы подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой, сказав, что журналист бесстрашно работала в Херсонской области, донося оттуда правдивую информацию.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию."Светлана сделала очень много для донесения до общества правдивой информации о событиях в Херсонской области, бесстрашно готовила репортажи из самых опасных мест нашего неспокойного региона", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Бабаевой.Бабаева возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.

https://ria.ru/20221028/babaeva-1827686327.html

херсонская область

симферополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

владимир сальдо, дмитрий киселев, херсонская область , симферополь, россия