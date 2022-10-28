https://ria.ru/20221028/babaeva-1827688363.html
Сальдо выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой
Сальдо выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой - РИА Новости, 28.10.2022
Сальдо выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью главы подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T23:53
2022-10-28T23:53
2022-10-28T23:53
владимир сальдо
дмитрий киселев
херсонская область
симферополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил соболезнования в связи с гибелью главы подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой, сказав, что журналист бесстрашно работала в Херсонской области, донося оттуда правдивую информацию.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию."Светлана сделала очень много для донесения до общества правдивой информации о событиях в Херсонской области, бесстрашно готовила репортажи из самых опасных мест нашего неспокойного региона", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.Он выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Бабаевой.Бабаева возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.
https://ria.ru/20221028/babaeva-1827686327.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, дмитрий киселев, херсонская область , симферополь, россия
Владимир Сальдо, Дмитрий Киселев, Херсонская область , Симферополь, Россия
Сальдо выразил соболезнования из-за гибели журналистки Бабаевой
Врио губернатора Херсонской области Сальдо выразил соболезнования из-за гибели Бабаевой
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо выразил
соболезнования в связи с гибелью главы подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Светланы Бабаевой, сказав, что журналист бесстрашно работала в Херсонской области, донося оттуда правдивую информацию.
Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев охарактеризовал Бабаеву как профессионала высшей пробы с яркой журналистской биографией, теплейшего человека, остро болевшего за Россию.
"Светлана сделала очень много для донесения до общества правдивой информации о событиях в Херсонской области, бесстрашно готовила репортажи из самых опасных мест нашего неспокойного региона", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
Он выразил самые искренние и глубокие соболезнования родным, близким и коллегам Светланы Бабаевой.
Бабаева возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года.