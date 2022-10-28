https://ria.ru/20221028/babaeva-1827686327.html

Песков назвал гибель журналистки "России сегодня" невосполнимой потерей

Песков назвал гибель журналистки "России сегодня" невосполнимой потерей - РИА Новости, 28.10.2022

Песков назвал гибель журналистки "России сегодня" невосполнимой потерей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невосполнимой потерей для журналистского сообщества трагическую гибель главы представительства "Россия... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T23:29

2022-10-28T23:29

2022-10-28T23:29

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал невосполнимой потерей для журналистского сообщества трагическую гибель главы представительства "Россия сегодня" в Крыму Светланы Бабаевой, отметив ее многогранный талант и очарование.Бабаева погибла в пятницу в результате несчастного случая на одном из учебно-тренировочных полигонов в Крыму, где занималась военно-спортивной стрельбой. Она возглавляла региональное подразделение медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе с августа 2019 года."Много, много лет мы работали со Светой вместе. Собственно, она была в самом первом составе президентского пула. Она была журналистом многогранного таланта и просто очаровательной женщиной, очень необычной и действительно очаровательной", - сказал Песков РИА Новости.Он назвал смерть Бабаевой большой трагедией, в которую сложно поверить."В это сложно поверить. Ее будет очень не хватать. Я считаю, что это большая потеря для всего нашего журналистского мира", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

дмитрий песков (спецпредставитель президента)