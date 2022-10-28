https://ria.ru/20221028/babaeva-1827670589.html

Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"

Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022

Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Светланы... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T20:58

2022-10-28T20:58

2022-10-28T21:09

россия

дмитрий медведев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147821/30/1478213038_0:154:2369:1487_1920x0_80_0_0_8ac8c9fcef08d66a96bb15f6e161cd19.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Светланы Бабаевой, сообщили в секретариате Медведева.По его словам, Светлана Бабаева всегда была полна творческих сил и энергии, мастерски владела словом, досконально знала все тонкости своего ремесла."На ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ умела объединять вокруг себя верных единомышленников. Вызывала огромное уважение ее активная гражданская позиция, честная, добросовестная работа на благо страны. Жизнь Светланы - это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине", - считает зампред Совбеза.Медведев попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Светланы Бабаевой, всем, кто ее знал и любил."Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, дмитрий медведев