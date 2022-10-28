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Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
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Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Светланы... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:58
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россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Светланы Бабаевой, сообщили в секретариате Медведева.По его словам, Светлана Бабаева всегда была полна творческих сил и энергии, мастерски владела словом, досконально знала все тонкости своего ремесла."На ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ умела объединять вокруг себя верных единомышленников. Вызывала огромное уважение ее активная гражданская позиция, честная, добросовестная работа на благо страны. Жизнь Светланы - это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине", - считает зампред Совбеза.Медведев попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Светланы Бабаевой, всем, кто ее знал и любил."Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
20:58 28.10.2022 (обновлено: 21:09 28.10.2022)
 
Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"

Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки "России сегодня" Бабаевой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Светланы Бабаевой, сообщили в секретариате Медведева.
"Это невосполнимая утрата для отечественной журналистики. В медиасообществе Светлану знали как настоящего профессионала, которого отличали нестандартный подход к делу, умение осуществлять яркие, востребованные временем проекты, вести с читателем по-настоящему живой, заинтересованный диалог", - говорится в телеграмме Медведева.
По его словам, Светлана Бабаева всегда была полна творческих сил и энергии, мастерски владела словом, досконально знала все тонкости своего ремесла.
"На ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ умела объединять вокруг себя верных единомышленников. Вызывала огромное уважение ее активная гражданская позиция, честная, добросовестная работа на благо страны. Жизнь Светланы - это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине", - считает зампред Совбеза.
Медведев попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Светланы Бабаевой, всем, кто ее знал и любил.
"Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
© SputnikСветлана Бабаева
Светлана Бабаева - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© Sputnik
Светлана Бабаева. Архивное фото
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
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