https://ria.ru/20221028/babaeva-1827670589.html
Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня" - РИА Новости, 28.10.2022
Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Светланы... РИА Новости, 28.10.2022
2022-10-28T20:58
2022-10-28T20:58
2022-10-28T21:09
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Светланы Бабаевой, сообщили в секретариате Медведева.По его словам, Светлана Бабаева всегда была полна творческих сил и энергии, мастерски владела словом, досконально знала все тонкости своего ремесла."На ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ умела объединять вокруг себя верных единомышленников. Вызывала огромное уважение ее активная гражданская позиция, честная, добросовестная работа на благо страны. Жизнь Светланы - это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине", - считает зампред Совбеза.Медведев попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Светланы Бабаевой, всем, кто ее знал и любил."Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
20:58 28.10.2022 (обновлено: 21:09 28.10.2022)
Медведев выразил соболезнования из-за гибели журналистки "России сегодня"
Медведев выразил соболезнования в связи с гибелью журналистки "России сегодня" Бабаевой
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы представительства МИА "Россия сегодня" в Крыму Светланы Бабаевой, сообщили в секретариате Медведева.
"Это невосполнимая утрата для отечественной журналистики. В медиасообществе Светлану знали как настоящего профессионала, которого отличали нестандартный подход к делу, умение осуществлять яркие, востребованные временем проекты, вести с читателем по-настоящему живой, заинтересованный диалог", - говорится в телеграмме Медведева.
По его словам, Светлана Бабаева всегда была полна творческих сил и энергии, мастерски владела словом, досконально знала все тонкости своего ремесла.
"На ответственных руководящих постах в ведущих российских СМИ умела объединять вокруг себя верных единомышленников. Вызывала огромное уважение ее активная гражданская позиция, честная, добросовестная работа на благо страны. Жизнь Светланы - это пример высокого профессионализма, большого таланта, искренней любви к Родине", - считает зампред Совбеза.
Медведев попросил передать слова сочувствия и поддержки коллегам, родным и близким Светланы Бабаевой, всем, кто ее знал и любил.
"Память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в телеграмме.